Epidemie sílí, podruhé přibylo přes 50.000 případů, soud zrušil část opatření

Praha - Epidemie koronaviru v Česku dál sílí, podruhé za celou dobu jejího trvání přibylo za jeden den přes 50.000 nově potvrzených případů covidu. V úterý jich testy odhalily rekordních 57.195, téměř o polovinu víc než před týdnem. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) předpokládá, že počet nakažených a nemocných poroste ještě v příštích dvou týdnech a věří, že maximum restriktivních opatření kvůli koronaviru se bude moci s ohledem na vývoj epidemie uvolnit v březnu. Povinné testování ve školách a firmách skončí k 18. únoru. Nejvyšší správní soud (NSS) dnes zrušil v aktuálně platném opatření povinnost prokazovat očkování nebo prodělanou nemoc před vstupem do restaurací, klubů či heren a při ubytování v hotelech. Zásah soudu je časově odložený o sedm dní, ministerstvo má do té doby prostor reagovat.

Od počátku epidemie předloni v březnu prokázaly testy 3,1 milionu případů koronaviru, s potvrzenou nákazou zemřelo 37.281 lidí. Denní počet pozitivních testů roste od začátku roku v souvislosti se šířením nakažlivější koronavirové varianty omikron, která je výrazně nakažlivější než předchozí typy viru a častěji proráží imunitu získanou proděláním nemoci i očkováním. Většinou má ale mírnější průběh. Úterní rekord případů za den překonal maximum z minulé středy, kdy se prokázalo 54.692 nákaz. Přibývá také opakovaných nákaz, kterých statistiky evidovaly v úterý 9775, víc jich bylo jen minulý týden ve čtvrtek, kdy ale číslo zvýšily dohlášené případy z předchozích dní.

V posledním týdnu se zvyšuje také počet hospitalizovaných s potvrzeným covidem, čísla ale zdaleka nedosahují rekordních hodnot z loňského března, kdy bylo v nemocnicích v jednu dobu přes 9000 lidí s nákazou. V posledním týdnu se počet hospitalizovaných s covidem vrátil nad 2000, v úterý jich bylo 2653, zhruba o 700 víc než o týden dřív. Ve vážném stavu je 213 lidí, prakticky stejně jako před týdnem.

Stejně jako denní přírůstek je rekordní také incidence, za posledních sedm dní připadá v Česku 2483 nově potvrzených případů nákazy v přepočtu na 100.000 obyvatel. Před týdnem bylo incidenční číslo 1690. Nejvyšší je nyní na Mladoboleslavsku, kde na 100.000 obyvatel za poslední týden připadá 3229 nákaz, následují dva okresy obklopující Prahu. Nejnižší incidenční číslo 1526 je aktuálně na Bruntálsku.

Vážností současné epidemické situace zdůvodnil soudce Petr Mikeš časový odklad zrušení povinnosti prokazovat očkování nebo prodělanou nemoc před vstupem do restaurací, klubů či heren a při ubytování v hotelech. "Je nedobrá, zvládání průběhu epidemie není v rukou moci soudní, ale výkonné, my jen zkoumáme zákonnost opatření. Chtěli jsme dát ministerstvu zdravotnictví prostor, aby na situaci mohlo reagovat," řekl Mikeš. Premiér Petr Fiala (ODS) nechtěl na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády další postup kabinetu zatím komentovat. Rozhodnutí podle Fialy ukazuje to, že je správné, že se vláda snaží prosadit ve Sněmovně novelu pandemického zákona. Její projednávání od úterý blokovalo opoziční hnutí SPD. Novela podle Fialy reaguje mimo jiné na předcházející rozhodnutí soudů ohledně zrušení některých protikoronavirových opatření.

Také podle Válka by opatření bylo nenapadnutelné, kdyby už platila novela pandemického zákona, kterou Sněmovna právě projednává. Novela je podle něj nutná kvůli tomu, že platnost dosavadního zákona končí 28. února a poté by chyběla zákonná opora pro přijímání protiepidemických opatření. Ministr slíbil v polovině letošního roku předložit Sněmovně normu, která by umožnila státu připravit se na jakoukoliv epidemii a pandemický zákon by nahradila.

Premiér po dnešním jednání kabinetu uvedl, že povinné testování ve školách a firmách skončí k 18. únoru. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) ČTK řekl, že pro školy to znamená poslední hromadné testování v pondělí 14. února. Podle Fialy povinné testování nepochybně pomohlo zpomalit přenos epidemie. "Vyhnuli jsme se vysokému zatížení nemocnic a situaci jsme zvládli, pandemie se vyvíjí podle predikcí, máme situaci pod kontrolou bez drastických opatření, lockdownů a nouzového stavu," konstatoval.

Formu rozumného uvolnění protiepidemických opatření s ohledem na situaci v okolních zemích by uvítala tuzemská Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP). Podle Asociace hotelů a restaurací (AHR) by se měla vrátit alespoň možnost prokázat se negativním testem. Debata o ukončení restrikcí by ale podle asociací neměla být záminkou k tomu, aby vláda nedořešila kompenzace za poslední vlnu omezení. Podnikatelé totiž na náhrady stále marně čekají.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) dnes uvedl, že vláda chce na pomoc podnikatelům vydat do tří miliard korun. Nárok na podporu budou mít ti, kterým ve druhém pololetí loňského roku klesly tržby o 50 procent ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Maximálně budou moci dostat od 500.000 do 1,5 milionu korun v závislosti na odvětví. Detaily pomoci chtějí ministři ještě projednat s profesními svazy, náhrady hodlají schválit příští týden.

AMSP v reakci uvedla, že na kompenzace, které dnes vláda představila, dosáhne z gastronomie minimum podnikatelů. I vzhledem k dnešnímu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se dá očekávat, že podnikatelé budou na stát podávat žaloby o náhradu škody, řekl dnes ČTK restauratér a garant projektu Moje restaurace za AMSP Luboš Kastner. Pro Hospodářskou komoru ČR jsou navržené náhrady nepříjemným překvapením, neboť by měly být založené na podmínkách programů COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady, uvedl za komoru Miroslav Beneš. Na jednání s ministry je komora připravená své konkrétní náhrady a výhrady předložit.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Potvrzených případů za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel Praha 2875 Středočeský 2834 Zlínský 2650 Královéhradecký 2624 Plzeňský 2565 Jihomoravský 2495 Pardubický 2443 Ústecký 2426 Liberecký 2366 Moravskoslezský 2242 Olomoucký 2096 Jihočeský 2090 Vysočina 2071 Karlovarský 1998

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví