Epidemie se podle Duška otáčí k zatím pozvolnému růstu, šíří se delta

Praha - Epidemie covidu-19 se otáčí k zatím pozvolnému růstu počtu nových případů, většinu nakažených tvoří mladí lidé. Během několika týdnů nevyhnutelně převládne nakažlivější varianta koronaviru delta, dříve indická. V rozhovoru s ČTK a Českou televizí to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Reprodukční číslo je podle něj asi 1,45. V krajích se ale liší, horší může být v místech, kde bylo dosud případů málo.

"V tuto chvíli jsme v bodě, kdy epidemie jednoznačně otáčí k zatím víceméně pozvolnému, ale kontinuálnímu růstu," řekl Dušek. Průměrně je teď zachyceno kolem 240 případů denně, za týden jich přibývá zhruba o třetinu.

"V tuto chvíli se českou populací určitě šíří nová varianta viru, je významně nakažlivější. Proto nevyhnutelně vytěsní tu předchozí. My jsme teď ve fázi, kdy dochází k tomu střídání. Není to otázka ze dne na den, ale minimálně několika týdnů," uvedl. Na podzim podle něj hrozí při vyšším počtu případů, že se od mladých nakazí i rizikovější starší lidé.

Nejrychleji nových případů přibývá v Praze, Středočeském a Plzeňském kraji. Vyšší počet evidují také některé okresy Pardubického kraje nebo Vysočiny. "A postupně naprosto nevyhnutelně dojde k tomu nárůstu mezi mladými lidmi v celé populaci," dodal.

"Je to situace, která není srovnatelná se začátkem tohoto roku nebo s podzimem loňského roku. Jednak je podstatná část populace proočkovaná, díky čemuž máme téměř nulový tlak na nemocnice, a virus se šíří mezi mladými lidmi," vysvětlil. Nově nakažených seniorů jsou podle něj jednotky denně, takže nehrozí zahlcení nemocnic. V současné době je hospitalizováno 25 lidí, na JIP je osm z nich.

Návrat do škol se až do konce školního roku obešel bez většího nárůstu počtu případů. Mezi mladými nad 12 let ale teď už případy přibývají. Za poslední dva týdny je nárůst incidence, tedy počtu případů na 100.000 lidí v této věkové skupině, o 48 procent ve věku 13 až 15 let, o 53 procent u lidí ve věku 16 až 29 let a o 46 procent u osob 20 až 29 let.

"Celá Česká republika má průměr 15,5, v Praze se bavíme mezi mladými o čísle téměř desetkrát vyšším. Podobně je na tom Středočeský a Plzeňský kraj," dodal. Mladí dospělí mají podle něj dokončené očkování zhruba z 20 procent. Mladí také mají vyšší počet sociálních kontaktů.

Modely ÚZIS počítají s tím, že zhruba 25 až 30 procent populace je stále k viru vnímavých, nákazu neprodělala nebo nemá dokončené očkování. Varianta, která počítá se šířením mutace a slabší ochranou očkovaných před nákazou, může znamenat až 1000 nebo 2000 nových případů denně na konci srpna. "Samo o sobě to nemusí být rizikem pro nemocnice jako takové, ale v tuto chvíli by už to riziko mezi zranitelnými lidmi nebylo zanedbatelné," doplnil Dušek.