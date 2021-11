Epidemie o víkendu opět zrychlila, před očkovacími centry byly fronty

Praha - Epidemie koronaviru v Česku o víkendu opět výrazně zrychlila. V pátek laboratoře zaznamenaly rekordní počet nových případů, bylo jich téměř 23.000. V sobotu padlo maximum za víkendový den. Na nejvyšší hodnotu od začátku epidemie vystoupalo i takzvané incidenční číslo. Před některými pražskými očkovacími centry se v sobotu i v neděli tvořily dlouhé fronty. V pondělí se pro neočkované výrazně zpřísní protiepidemická opatření. Od 1. prosince se pro lidi od 60 let a chronicky nemocné zkrátí interval pro přeočkování třetí dávkou z šesti na pět měsíců.

V pátek přibylo 22.945 potvrzených případů covidu, zhruba o 8700 více než před týdnem. V sobotu byl nárůst 14.402 nakažených, nejvíce za volný den od začátku epidemie. V nemocnicích je s koronavirem téměř 5000 lidí. Počet úmrtí s covidem v ČR přesáhl 32.000. Na 100.000 obyvatel připadá v posledních sedmi dnech 978 nakažených, incidenční číslo se tak poprvé dostalo přes hranici 900. Nejhorší situace je na Moravě a ve Slezsku, například v Olomouckém kraji je incidence téměř 1400.

Kvůli prudce se zhoršující epidemické situaci se od pondělí přestanou uznávat testy na covid-19 jako covidový certifikát. Lidé se při vstupu do restaurací, hotelů, provozoven služeb či na hromadné akce budou muset prokázat už jen kompletním očkováním nebo dokladem o prodělání covidu v posledních šesti měsících. Bude pokračovat testování ve školách a začnou se pravidelně testovat neočkovaní zaměstnanci ve firmách.

Zpřísnění epidemických opatření přinutilo řadu lidí k očkování. Také proto byly čekací doby v pražských očkovacích centrech o víkendu dlouhé. Několik hodin si počkali například lidé, kteří si přišli pro jednodávkovou vakcínu Janssen do očkovacího místa ve vestibulu hlavního nádraží. Velký zájem byl také v obchodním centru Westfield Chodov, zejména v sobotu tam lidé museli počítat minimálně s hodinou a půl. Naopak prakticky bez čekání byli dnes po poledni odbavováni zájemci o očkování v Kongresovém centru na Vyšehradě.

Do očkování se podle předsedy Asociace krajů a jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) nezapojují dostatečně praktičtí lékaři. Řekl to dnes v debatě České televize (ČT). Část praktiků si podle něj za poslední měsíc vakcíny proti covidu vůbec neobjednala. Také epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula se domnívá, že kapacita praktiků není využita.

Předseda praktiků Petr Šonka ČTK řekl, že lékaři mají vakcínu od společností Pfizer/BioNTech, která se v ČR nejvíce používá, k dispozici teprve od začátku listopadu. Ordinace praktiků jsou nyní podle Šonky zahlcené pacienty s respiračními chorobami, mnozí praktici dělají i odběry pro PCR testy, protože kapacity testovacích míst nestačí. Šonka uvedl, že do očkování se zapojuje asi 2600 lékařů, kteří mají své IČO, z celkového počtu 4100. Lékaře, kteří neočkují, chce znovu oslovit a chce také hledat se zdravotními pojišťovnami způsob, jak je více motivovat.

Od 1. prosince se pro lidi od 60 let a chronicky nemocné zkrátí interval na přeočkování třetí dávkou ze šesti měsíců na pět. Řekl to premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). "Pro další věkové kategorie se budeme snažit co nejdříve," uvedl. Pro mnohé lidi ale zkrácení lhůty výrazné zrychlení neznamená. Lidé od 60 let se mohli k očkování hlásit nejpozději od 23. dubna, na posilující dávku by tak stejně začátkem prosince měli nárok. Třetí dávku zatím v Česku dostalo zhruba 621.000 lidí.

Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v rozhovoru pro Blesk připustil, že pro některé bude potřeba i čtvrtá dávka vakcíny. Zároveň uvedl, že třetí dávkou se asi postupně budou muset naočkovat všichni. Povinnou vakcinaci je podle něj možné nařídit některým profesním organizacím nebo komorám, pokud o to budou samy stát. Povinné plošné očkování ale stále odmítá. Stejný názor má i ministryně financí a předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. V opatřeních by ale více omezila neočkované, řekla v CNN Prima News.

V souvislosti se zpřísněním protiepidemických opatření bude vláda schvalovat programy podpory COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady. Podmínkou pro vstup do nich bude pokles obratu o 30 procent. Stát podnikatelům ale poskytne nižší podporu, než na kterou měli nárok, když se požadoval propad tržeb o 50 procent. V České televizi to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Profesní svazy dlouhodobě žádají také o obnovení programu na podporu zaměstnanosti Antivirus. Ve vládě na tom podle Havlíčka není shoda.