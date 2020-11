Epidemie nezpomaluje podle vlády dost, další rozvolnění nejisté

Praha - Epidemie koronaviru v Česku nezpomaluje tak, jak si vláda představovala a plánovala. V několika krajích je situace dál velmi riziková a reprodukční číslo na celostátní úrovni stoupá k hodnotě jedna. Rozvolňovat současná omezení bude proto podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nutné s rozmyslem. Není tak jisté, zda se od pondělí Česko v protiepidemickém systému PES přesune do mírnějšího třetího stupně, které předpokládá otevření obchodů, restaurací a služeb, byť s řadou omezení. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) odhadl pravděpodobnost rozvolnění už po prvním adventním víkendu padesát na padesát.

Stát mezitím chystá dobrovolné testování pomocí antigenních testů, které chce začátkem prosince nabídnout nejdříve učitelům a poté i dalším zájemcům.

V posledních dnech klesá počet hospitalizovaných, denní přírůstky nakažených se pohybují kolem 5000 a rizikové skóre PES zůstává čtvrtý den na 57 bodech, což znamená ve třetím z pěti stupňů pohotovosti. Takzvané reprodukční číslo ale stouplo na 0,96. Číslo udává průměrný počet dalších osob nakažených od jednoho pozitivně testovaného a je součástí rizikového skóre. Pokud by překročilo jedničku, zvýšilo by to skóre o pět bodů, což by při zachování bodů za další kritéria znamenalo návrat do čtvrtého stupně.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová navíc upozornila na fakt, že asi šest až sedm ze 14 krajů je z hlediska systému PES spíše na úrovni pátého stupně. Pokud se nebudou počty lidí pozitivních na covid-19 vyvíjet lépe, nedoporučí ministrovi zdravotnictví další rozvolňování. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek míní, že rozdíly mezi regiony jsou alarmující. "Stav rozhodně není v tuto chvíli úplně uspokojivý, brzdění dál probíhá, ale relativně se zastavilo a zejména v některých regionech situace osciluje na hraně potenciálního rizika," řekl dnes Dušek v Radiožurnálu. Jako problematický zmínil Vysočinu, Pardubicko, Královéhradecký a Karlovarský kraj. "Situace stále není dobrá. Čísla sice klesla, ale není to tak, jak jsme si představovali. Je důležité rozvolňovat s rozmyslem," uvedl Babiš.

Česko podle premiéra chystá možnost dobrovolného testování antigenními testy hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. V pátek na Radě vlády pro zdravotní rizika představí testovací strategii ministr Blatný. Testování pedagogů má začít 4. prosince, veřejnosti pak o 14 dní později.

Kraje žádají od vlády informace ohledně systému antigenního testování na covid-19. Pokud chce stát s testováním pedagogů začít začátkem prosince, měly by se už podle hejtmanů příští týden doladit veškeré podrobnosti.

Srovnání antigenních testů na covid-19 s metodou PCR ukázalo, že jsou pro širší použití vhodné. K tomuto závěru dospěla studie, kterou připravila Nemocnice Karviná-Ráj a Zdravotní ústav v Ostravě. Antigenní testy odhalí zejména lidi, kteří mají živý virus a mohou nakazit ostatní. U takových dosahuje účinnosti až 90 procent. Mezi dostupnými typy testů se ale musí vybrat ty přesnější. Nyní se testují touto metodou opakovaně zaměstnanci a klienti domovů pro seniory a dalších lůžkových zařízení sociální péče.

Bývalý ministr zdravotnictví, epidemiolog a Babišův poradce Roman Prymula přirovnal antigenní testování s nižší citlivostí k rybářské síti s velkými oky. "Uniknou nám menší ryby, ale ty dorostou. Proto test děláme opakovaně," uvedl. Antigenní testy jsou podle něj vhodné zejména pro pravidelné použití, například právě u seniorů, učitelů nebo zaměstnanců podniků.

Podle expertního týmu opozičních ODS, KDU-ČSL a TOP 09 musí stát nabídnout také dobrovolné a plně hrazené očkování proti covidu. Do první vlny vakcinace by měli být zařazeni zdravotníci, rizikoví občané i učitelé.