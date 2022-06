Epidemie nemocí, jako jsou opičí neštovice, budou stále častější, varuje WHO

Ženeva - Epidemie onemocnění, jako jsou opičí neštovice a krvácivá horečka lassa, budou stále úpornější a častější. Na dnešní tiskové konferenci Světové zdravotnické organizace (WHO) to podle agentury Reuters uvedl ředitel WHO pro mimořádné situace Mike Ryan.

"Máme co do činění s dosti nestabilním rozhraním mezi zvířetem a člověkem," řekl Ryan. Změna klimatu přispívá k rychlým změnám počasí a zvířata i lidé mění své chování při hledání potravy. V důsledku toho se podle Ryana nemocemi, které obvykle kolují u zvířat, stále častěji nakazí lidé.

Za poslední týdny eviduje agentura OSN přes 550 případů opičích neštovic ve 30 zemích, které dosud nebyly téměř vůbec zasaženy, informovala agentura DPA. Údaje nezahrnují několik afrických zemí, kde se toto virové onemocnění v minulosti opakovaně vyskytovalo. V Česku dnes Státní zdravotní ústav potvrdil šestý případ opičích neštovic.

Nárůst počtu případů WHO vedle opičích neštovic pozoruje i u jiných nemocí živočišného původu - například horečky lassa nebo eboly. Za přenašeče viru opičích neštovic jsou považováni různí hlodavci a primáti. Ryan však uvedl, že se zdá, že nové infekce hlášené především ze západních zemí se přenášejí z člověka na člověka.