Epidemie nebrzdí tak rychle, vláda v neděli rozhodne, co dál

Praha - Epidemie koronaviru v Česku sice dál zpomaluje, ale už ne tak rychle jako v minulých dvou týdnech. Velké rozdíly panují mezi regiony - jen Praha a Moravskoslezský kraj se dlouhodobě pohybují ve třetím stupni rizika podle protiepidemického systému PES, ostatní kraje jsou na tom hůř. Vláda v neděli posoudí aktuální vývoj nákazy a rozhodne, zda celá země po víkendu přejde na třetí stupeň v protiepidemickém systému (PES). Znamenalo by to plošné otevření všech obchodů, služeb i restaurací, i když s řadou omezení. Školy bez ohledu na rozhodnutí kabinetu budou od pondělí fungovat v režimu podle současného čtvrtého stupně.

Rizikové skóre PES, od kterého se odvíjí plán rozvolňování, zůstává pátý den na 57 bodech, tedy ve třetím z pěti stupňů pohotovosti. Tato hodnota se musí držet před přechodem k dalšímu uvolnění na stejném stupni nejméně sedm dní, nyní je Česko na čtvrté příčce škály. Dnes bylo devět krajů ve čtvrtém stupni rizika a pět regionů ve třetím. Nejhůře na tom je Vysočina se 75 body, nejlépe Praha se 42 body. S vyloučením Prahy by rizikové skóre bylo 62, což by neumožňovalo přesun do třetího stupně přísnosti opatření. Opatření ale musí být podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) dál plošná, aby lidé nepřejížděli do obchodů či provozoven do jiných regionů.

Podnikatelské odbory dnes vyzvaly ministra zdravotnictví Blatného a celou vládu, aby nevydávala rozhodnutí týkající se podnikání ze dne na den a dala zvláště malým živnostníkům víc času na obnovení provozu. Podle opoziční ODS vláda postupuje nesmyslně, protože v případě uvolnění od pondělí budou mít podnikatelé jen několik hodin času na přípravu. Blatný na dnešní tiskové konferenci připustil, že existuje možnost, že skóre sice bude odpovídat třetímu stupni, přesto se ale obchody v pondělí neotevřou. "Od začátku jsme říkali, že nevnímáme PSA jako robot, ale ve chvíli, kdy by sice skóre v daný den bylo takové, ale v ostatních krajích by byla situace nebezpečná, tak se můžeme rozhodnout jinak," řekl ministr.

Na konci října panovaly obavy, zda české zdravotnictví dramatický nárůst nakažených mezi pacienty i personálem zvládne. Obavy z kolapsu se nenaplnily, počet hospitalizovaných v poslední době zvolna klesá a většina nemocnic začala tento týden obnovovat normální péči, která nesouvisí s epidemií covidu-19. Plné obnovení péče bude podle odborníků ale trvat několik týdnů až měsíců.

V posledním týdnu klesl počet lidí hospitalizovaných s nemocí covid-19 o 1260 na současných 5047. Méně je i pacientů na jednotkách intenzivní péče. Před týdnem na těchto odděleních leželo 981 lidí, nyní asi o 160 méně. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek odhadl, že k tomu, aby mohla být zcela obnovena normální péče, měl by počet pacientů s covidem-19 v nemocnicích klesnout asi na polovinu.

Školy budou od pondělí fungovat v režimu podle současného čtvrtého stupně protiepidemického systému, i kdyby vláda o den dříve rozhodla o zmírnění opatření na třetí stupeň rizika nákazy, uvedlo dnes ministerstvo školství. Režim ve školách se má v budoucnu měnit vždy tak, aby školy měly zhruba týden na to se na nová pravidla připravit. V současnosti mají běžnou výuku prvňáci, druháci a speciální školy. Od středy se mohli vrátit maturanti a praktická výuka do středních škol. Až v pondělí se obnoví prezenční výuka pro třetí až páté třídy a deváťáky. Zbytek druhého stupně se bude střídat v distanční a prezenční výuce. Přesun do třetího stupně rizika nákazy by pro základní školy zásadní změny neznamenal, ale na střední by se vrátil zbytek středoškoláků na střídavou výuku.

Stát chce nabídnout od 4. prosince všem učitelům či vychovatelům možnost nechat se zadarmo otestovat pomocí takzvaných antigenních testů. Od 18. prosince se pak počítá s testováním také ostatních zájemců. Testování pedagogů bude stát nanejvýš 70 milionů korun, náklady se uhradí ze zdravotního pojištění. Ministr tuto částku uvedl s ohledem na odhad, že na testy přijde maximálně 200.000 učitelů a dalších zaměstnanců škol. Náklady na testování veřejnosti zatím nechtěl Blatný odhadovat.

Česká národní banka dnes informovala o tom, že podnikatelé z několika státních úvěrových programů COVID získali k polovině listopadu zhruba 34 miliard korun. Banky ke stejnému datu schválily žádosti za 39,3 miliardy korun. Ve srovnání s naposledy zveřejněnými údaji ke konci října vzrostlo čerpání zhruba o 2,3 miliardy korun, objem schválených žádostí stoupl přibližně o dvě miliardy Kč. Programy mají přispět k tomu, aby se kvůli výpadkům příjmů firem, živnostníků a domácností v souvislosti s jarní i podzimní vlnou koronavirové pandemie předešlo zbytečným či předčasným insolvencím