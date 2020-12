Epidemie koronaviru v ČR sílí, přišly vakcíny pro až 23.400 lidí

Praha - Epidemie koronaviru v Česku sílí, v úterý byl rekordní denní přírůstek případů i podíl nakažených mezi testovanými. V nemocnicích se s covidem-19 léčilo nejvíc pacientů za poslední měsíc. Index rizika epidemie se vrátil na nejvyšší pátý stupeň pohotovosti, který značí kritický stav. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) bude rozhodující první lednový týden. Do Česka dorazily další dávky vakcíny proti covidu-19, kterými bude možné naočkovat až 23.400 lidí. Dostat se mají ještě dnes do všech krajů, kde dosud nebyly.

Testy v úterý odhalily 16.329 pozitivních případů, což je za jeden den dosud nejvíc, vyplývá z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Od začátku letošního března, kdy se epidemie koronaviru začala v Česku šířit, už počet potvrzených případů přesáhl 700.000. Aktuálně je nakažených víc než 105.000 lidí, nejvíc od 8. listopadu. ČR je tak v počtu nakažených na obyvatele v EU druhou nejpostiženější zemí po Lucembursku.

Laboratoře v úterý potvrdily nákazu téměř polovině testovaných, podíl pozitivních případů na počtu testů činil rekordních 48,5 procenta. Stoupá zátěž nemocnic, z 5712 hospitalizovaných bylo v úterý 826 ve vážném stavu. Před Vánocemi bylo s covidem-19 hospitalizováno zhruba 5000 lidí, ve vážném stavu jich bylo přes 600. Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) před svátky uvedl, že jeho rizikový scénář vývoje do konce roku počítá až se 7000 hospitalizovanými pacienty.

Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek dnes upozornil na to, že situace je riziková a dynamika šíření viru je nyní velmi vysoká. "Bohužel všechny modely, které máme, potvrzují, že ještě minimálně do 10. ledna budeme čelit vysokým a poměrně rizikovým číslům," řekl České televizi. Blatný považuje za závažné to, že roste počet hospitalizovaných. "Rozhodující bude první týden v lednu," uvedl pro ČTK.

Podle Duška nemocnice v některých krajích už výrazně omezují jinou péči, protože vyhrazují většinu kapacity pro pacienty s covidem-19. Vedení Karlovarského kraje požádalo o pomoc opět i mediky a studenty zdravotnických škol, pardubické nemocnici pomůže s péčí o pacienty až 27 vojáků. Hasiči a vojáci působí v nemocnicích i v dalších krajích. Podle generálního štábu dnes vojáci začnou pomáhat také v domově pro seniory v Českých Velenicích, kde kvůli koronaviru chybí polovina zaměstnanců.

Zrychlování epidemie ukazuje také zvýšení reprodukčního čísla na 1,0, pod touto hodnotou bylo v předchozích třech dnech. Nárůst spolu s přibýváním nových případů zapříčinil zvýšení celorepublikového indexu rizika v protiepidemickém systému (PES) proti úterý o devět bodů na 80. Dostal se tak do pátého stupně, ve čtvrtém byl předešlé tři dny. Z krajů je ode dneška v pátém stupni většina včetně Prahy, kde hygienici v úterý také zaznamenali rekordní počet případů. Pátému stupni PES odpovídají nyní platná opatření proti šíření nákazy.

Situaci by mohlo zlepšit očkování, v Česku bylo dosud zhruba 10.000 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech. Dnešní dodávka vakcíny směřuje podle mluvčího Pfizeru Tomáše Sazimy do 20 krajských očkovacích center. Naočkovat z ní až 23.400 lidí bude možné po úterním rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, které povolilo z každé lahvičky získat až šest místo dřívějších pěti dávek.

Vakcína dosud byla v Praze, na jižní Moravě a v Moravskoslezském kraji, dnes poprvé se dostala do všech ostatních krajů s výjimkou Olomouckého, kam ji ještě také mají přivézt. Některé krajské nemocnice už dnes začínají s očkováním zdravotníků.

Řídicí tým Chytré karantény dnes oznámil, že spolu s ministerstvem zdravotnictví připravuje metodické pokyny pro očkovací místa a detailní plán očkování. Spolu s kraji ho chtějí dokončit 5. ledna. Registrační a rezervační systém, přes který se na očkování bude moci objednat veřejnost, bude spuštěn v polovině ledna.

Přednost v očkování před běžnou populací mají podle očkovací strategie zdravotníci v nemocnicích, hospitalizovaní senioři, lékaři nebo lidé v domovech pro seniory. Mezi prioritními skupinami pro očkování budou také všichni učitelé, i ti z mateřských a speciálních škol, uvedlo dnes ministerstvo školství po jednání s ministerstvem zdravotnictví. Nyní jsou jako prioritní uvedení pouze učitelé v základních školách.

Také dnes se zaplnily některé lyžařské areály, i když jsou podle vládních opatření proti šíření koronaviru pro turisty zavřené hotely a v provozu nemohou být ani lanovky a vleky. Lidé sjezdovky využívají pro sáňkování a bobování, někde zastavené lanovky nahrazují vlastní kyvadlovou dopravou auty. U některých skiareálů lyžaři nocují v karavanech. Třeba do skiareálu Monínec na Příbramsku dnes podle jeho ředitele přijelo více lidí než za běžného provozu.