Epidemie koronaviru podle Zemana nezmění to, jak svět funguje

Praha - Nynější pandemie nového typu koronaviru nezmění to, jak svět funguje, pouze způsobí ekonomické ztráty. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl prezident Miloš Zeman. Vyjádřil také spokojenost s tím, jak česká vláda při pandemii postupuje. Srovnání s jinými státy podle něj ukazuje, že bylo správné udělat velmi rychle drastická opatření.

"Svět se po této epidemii vrátí do stejných kolejí jako se vrátil po epidemii moru, planých neštovic, nemoci šílených krav, eboly, SARS," řekl Zeman. Jediná skutečná změna by podle něj spočívala v tom, kdyby se podařilo najít vakcínu na covid-19.

Podle něj lidé patrně budou žít v očekávání případné druhé vlny pandemie. Upozornil ale, že odborníci se neshodnou v názoru na to, zda tato druhá vlna skutečně přijde, případně kdy to bude. "Takže jako optimista, protože když se dva experti hádají, tak laik má právo přiklonit se k jednomu z nich, se přikláním k těm, (kteří říkají) že druhá vlna možná nebude," řekl prezident.

Znovu vyjádřil podporu krokům, které česká vláda v boji s pandemií přijala. "Já jsem hrdý na to, že Česká republika je na špičce úspěšných zemí, pokud jde o překonání této epidemie. Myslím si, že jsme udělali velice dobře, že už na začátku byla přijata velmi drastická opatření, zatímco některé západoevropské země nebo například Spojené státy s těmito opatřeními váhaly a zaváděly je pomalu," řekl. Podle něj to může znamenat, že ekonomické škody v Česku budou menší než v jiných státech.

Podporuje i vládní postup při uvolňování restriktivních opatření, přestože by byl opatrnější při uvolňování cest do zahraničí kvůli obavě z opětovného zavlečení nemoci do Česka a kvůli podpoře domácího cestovního ruchu. "Ale to je snad jediná věc, kde jsem byl trochu opatrnější. Jinak si vážím opatření, která vláda udělala, a myslím si, že jí máme poděkovat. A stejně tak poděkovat i těm občanům, kteří ta opatření respektovali," řekl.