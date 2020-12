Epidemie dál zrychluje, vláda chce na Štědrý den otevřít obchody

Praha - Epidemie nemoci covid-19 v Česku dále zrychluje. Vláda chce prodloužit nouzový stav do 22. ledna. Rizikový index protiepidemického systému PES je blízko hranice nejvyššího, pátého stupně. Opatření v Česku se v pátek přesunou ze třetího do čtvrtého stupně. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale nevyloučil, že při zvýšení počtů hospitalizovaných s covidem-19 navrhne přesun do pátého stupně. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) dnes avizoval, že vláda chce nechat i na Štědrý den otevřené obchody. Kabinet také umožní navzdory zákazu vycházení účast na půlnočních mších.

Ve středu testy odhalily 8235 nových případů covidu-19, což byl nejvyšší denní nárůst od 11. listopadu. V Česku zemřelo od březnového začátku epidemie přes 10.000 lidí nakažených koronavirem a počet potvrzených případů nemoci přesáhl 600.000. Rizikové skóre PES dnes bylo stejně jako ve středu na 71 bodech ze sta. Už téměř dva týdny je skóre v rozmezí pro čtvrtý stupeň pohotovosti a nyní se blíží hranici 76 bodů, když už začíná pátý stupeň. Z rozhodnutí vlády budou ale opatření pro čtvrtý stupeň zavedena až v pátek, a to navíc s několika výjimkami. Bude znovu platit zákaz nočního vycházení, zavřou se restaurace, hotely či vnitřní sportoviště, zatímco obchody a služby zůstanou otevřené.

Ministr zdravotnictví nevyloučil, že při zhoršení počtů hospitalizovaných bude navrhovat přesun do pátého stupně PES. Nyní je v nemocnicích přes 4600 lidí s covidem-19. Blatný očekává, že i bez zhoršení situace bude o Vánocích v nemocnicích asi 6000 lidí.

Vláda bude ve Sněmovně kvůli nynější situaci usilovat o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) ČTK sdělil, že žádost určenou poslancům dnes schválil kabinet. Nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 23. prosince. Blatný připravil pro zákonodárce i rozklad, co by znamenalo pro jednotlivá opatření zrušení nouzového stavu, jak dříve avizoval.

Už dnes přitom kabinet oznámil, že chce zavést další výjimky z opatření proti covidu-19, která se mají řídit stupni PES. Pokud bude platit nouzový stav i o Vánocích, vláda umožní prodej na Štědrý den dopoledne, oznámil po dnešním zasedání kabinetu ministr Havlíček. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR to uvítal, ale některé řetězce už dříve rozhodly, že nechají 24. prosince prodejny zavřené. Vláda také umožní o Štědrém dni věřícím, zúčastnit se půlnočních mší, přestože má platit noční zákaz vycházení.

Senát dnes vládu vyzval, aby do konce roku předložila úpravy protiepidemických opatření, která by nahradila stávající plošná omezení. Kabinet by měl podle senátorů stanovit pravidla srozumitelně a co nejjednoznačněji určit protiepidemická pravidla pro veřejnost a jednotlivá odvětví podnikání, aby nebyla omezena či zcela uzavřena jejich činnost.

Horní komora dnes také vládu požádala o předložení vakcinační strategie. První dodávky vakcíny proti covidu-19 by se do Česka mohly dostat 27. prosince. Typ vakcíny si podle ministra Blatného nebude možno vybírat. Důvody jsou technické a nebude narušeno zákonem dané právo na volbu péče, řekl dnes novinářům. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula nebude vládním zmocněncem pro očkování. Nabídku premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítl. Vadí mu systém, jakým se má očkování řídit, řekl serveru Seznam Zprávy.

Od středy mají v Česku všichni klienti zdravotních pojišťoven nárok na bezplatný antigenní test na covid-19. Od středečních 16:00 bylo otestováno 13.989 lidí a pozitivní výsledek mělo 4,6 procenta z nich. Výsledky za celý první den zatím k dispozici nejsou.

Novinky jsou i v ekonomické podpoře podnikatelů a firem zasažených situací kolem epidemie. Živnostníci s nárokem na tzv. kompenzační bonus budou smět dostávat peníze i z programu Antivirus, podobně jako při jarní vlně epidemie. Spolu s bonusem budou moct případně čerpat i peníze z programů Covid - Nájemné nebo Ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné. Vláda dnes rovněž schválila záměr, uvolnit miliardu korun na pomoc v epidemii koronaviru pro kulturu. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) připraví dvě výzvy. Jedna bude podobná dosavadnímu programu COVID kultura a druhá bude určena pracovníkům v audiovizuálním umění. Dosavadní program už se podle Zaorálka blíží vyčerpání.

Podnikatelské organizace v Hospodářské komoře (HK) žádají vládu o jeden administrativně snadný kompenzační program pro všechny zasažené podnikatele. Připravená podpora některým podnikatelům podle prezidenta HK Vladimíra Dlouhého pomohla, jiní ale "sítem" propadli. Kompenzace by podle něj měly znamenat automatickou pomoc zasaženým odvětvím. Žádost by měla být jednoduchá k vyřízení a pomoc by měla být rychlá. Podle ministra Havlíčka je ale HK u všech jednání týkajících se kompenzací a spolu se svazy má prostor programy oponovat.