Epidemie covidu prodloužila čekání na ortopedické operace někde až na tři roky

Praha - Téměř dva roky trvající pandemie koronaviru, kdy nemocnice při největším vytížení nemohly dělat plánované ortopedické operace, zvýšila počet pacientů, kteří čekají na endoprotézy a další operace. Většinou se čekací doby prodloužily o měsíce, někde až na tři roky. Vyplývá to z ankety ČTK mezi nemocnicemi v jednotlivých krajích. Odkládání operací, někdy i opakované, se negativně projevuje na zdravotním stavu i psychice pacientů, k operaci přicházejí s většími bolestmi.

Čekání se podle podle primáře ortopedie jablonecké nemocnice Filipa Fridricha u pacientů neblaze projevuje nejen na jejich psychice a fyzické kondici, ale i na stavu poškozeného kloubu. "Větší destrukce kloubů pak často vyžadují delší a složitější operační výkon a postižení měkkých tkání v okolí artrotického kloubu pak pravidelně také delší a intenzivnější rehabilitaci v pooperačním období," podotkl.

Lékaři také upozorňují na to, že odkládáním operací trpěl i personál. Primář ortopedie Městské nemocnice Ostrava (MNO) Michal Mačák se domnívá, že právě ortopedie patří k oborům, na které měl covid největší negativní dopady. Nejde jen o pacienty, jejichž zdravotní problémy se odklady operací výrazně zhoršily, ale i o samotný personál oddělení. "Máme mladé kolegy, kteří potřebují k atestacím splnit určité počty operací a oni neoperují," uvedl. Dodal, že pro zdravotníky z ortopedie bylo také velmi náročné vypomáhat na covidových jednotkách, protože jde o zcela odlišné obory. "Nikdo si také neuvědomuje, že na ortopedii nám třeba zemře jeden člověk za rok a na covidových lůžkách nám tady pak umírali dva až čtyři denně. Pro personál to byla neuvěřitelná psychická zátěž."

Ortopedie Městské nemocnice Ostrava musela kvůli pandemii covidu-19 odložit stovky operací. Například operací endoprotéz provedli na ortopedii v necovidovém roce 2019 zhruba 600, o rok později už jich bylo 460 a loni ještě o stovku méně. Nyní se oddělení začíná vracet k plánovaným operacím. Zatímco před covidem pacienti na endoprotézu čekali méně než rok, nyní se tato doba prodloužila zhruba na dva roky. "To už je opravdu neúnosné. Ono se řekne, že ortopedie je plánovaný obor, ale když lidé mají velké bolesti a čekají na operace měsíce, a teď už i roky, tak ono to zase tak neakutní obor není. Jenže my nejsme teď schopni těch lidí ošetřit dvakrát tolik, není to jako výrobní linka v automobilce, která může jet na třísměnný provoz," uvedl lékař.

Tisíce pacientů čekají na ortopedické operace v jižních Čechách, čekací doby se tam prodloužily průměrně na dva až tři roky, nejvážnější stavy se operují přednostně, a to maximálně do roka, řekla ČTK ředitelka holdingu Jihočeské nemocnice Zuzana Roithová. Podle ní nastal skluz hlavně kvůli pandemii koronaviru, ale i proto, že se prodlužuje délka života, přibývá pacientů a mnohdy se operují i devadesátiletí.

Na dva a půl až tři roky se prodloužila čekací doba na totální endoprotézu kyčle a kolena v Krajské nemocnici T. Bati. Nemocnice byla loni nucena plánované operace zastavit na pět měsíců, odložila tak asi 60 větších operací typu totální endoprotéza kyčlí a kolen měsíčně, řekla ČTK mluvčí nemocnice Renáta Večerková. Obdobná situace byla i v roce 2020.

Skluz v ortopedických operacích, který vznikl při vrcholech pandemie, kdy se nemocniční oddělení i personál přeorientovaly na péči o covidové pacienty, se v době mezi vlnami pandemie nepodařilo dohnat ani v plzeňské fakultní nemocnici. V běžném roce na své Klinice ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí standardně provede denně kolem 15 operací. "V době covidové jsou to asi jen tři plánované operace denně, jedná se o akutní zákroky," řekla mluvčí nemocnice Gabriela Levorová. Jen na endoprotézy tak podle ní ve FN Plzeň nyní čeká více než 1000 lidí a průměrná čekací doba na ně je do dvou let.

Na dvojnásobek, z roku na dva, prodloužila pandemie covidu čekací lhůty na náhradu především kolenního nebo kyčelního kloubu také ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně.

Ve středočeských nemocnicích se průměrné čekací doby na ortopedické operace pohybují v rozpětí od šesti do 16 měsíců. Skluz vzniklý plošným pozastavením plánovaných operací se nepodařilo zcela dohnat v žádné z nich. Například v Mladé Boleslavi se ještě v roce 2019 čekalo pouze šest měsíců, nyní 16. "Od obnovení operativy v loňském roce jede ortopedická operativa na maximální kapacitu, přesto víme, že skluz budeme dohánět velmi těžko. Navíc epidemiologická situace komplikuje situaci nadále, a to i přes to, že v naší nemocnici není v tuto chvíli zrušena neakutní operativa. Vliv na výkonnost má samozřejmě i nemocnost personálu," řekla ČTK mluvčí nemocnice Hana Kopalová.

Na Vysočině se k plánovaným ortopedickým operacím ještě nevrátily všechny krajské nemocnice. Nemocnice Jihlava o tom bude rozhodovat dnes. "Totální endoprotézy a další operace ještě spuštěny nebyly, má se rozhodnout zítra (ve středu) na schůzce operačních oborů. Operativa jako taková spuštěna je, ale spíš jsou to jen menší výkony urologické, gynekologické, ORL a oční. Ortopedie zatím nejede," řekla v úterý ČTK mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová. Nemocnice podle ní ročně dělá asi 1000 ortopedických výkonů, čekací lhůty operací se kvůli omezení péče posunuly až ke 12 měsícům.

Od začátku pandemie v březnu 2020 vydalo ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření k omezení anebo úplnému pozastavení plánovaných operačních zákroků čtyřikrát. Nejdelší zákaz platil na začátku roku 2021, trval déle než čtvrt roku. Od té doby se nemocnice snaží vzniklý skluz dohnat, řízený zákaz již nenastal, ale v některých nemocnicích omezují i na základě vlastních důvodů, například kvůli nemocnosti personálu.