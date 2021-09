Epidemie covidu dál sílí, v úterý se prokázalo 588 případů

Praha - Epidemie koronaviru v Česku dál zrychluje, v úterý laboratoře odhalily 588 nakažených. Více pozitivních testů za jeden den bylo naposledy 25. května. Už v pondělí, kdy přibylo 392 nakažených, byl nárůst případů covidu nejvyšší za čtvrt roku. Incidenční číslo, které ukazuje týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel, stouplo z 18 na 21. Ještě před týdnem byla celorepubliková incidence 13. Dál roste i reprodukční číslo, k dnešku stouplo na 1,48 z předchozích 1,36. Nad hodnotou jedna, což značí zrychlování šíření epidemie, je 14 dní. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Odborníci i vláda zhoršení epidemie v souvislosti s návratem lidí do zaměstnání a dětí do škol očekávali, situace podle nich není dramatická.

Nejvíce se v posledních dnech nákaza šíří v Karlovarském kraji, kde incidence, tedy počet nově odhalených případů covidu na 100.000 obyvatel za poslední týden, k dnešku stoupla na 39 z předchozích 33. V okrese Karlovy vary je dokonce 77, následuje Lounsko se 47 potvrzenými případy za posledních sedm dní.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v úterý řekli, že zhoršení očekávali, situace podle nich ale není dramatická. "Očekával jsem, že se situace může po prázdninách zhoršit. Neříkám, že je to jenom otázka návratu dětí do školy, ale obecně otázka návratu společnosti do nějakého normálního režimu, větší mobilita lidí," řekl Vojtěch novinářům v úterý po setkání se slovenským protějškem Vladimírem Lengvarským. Vláda očekává, že počet nakažených dál poroste, kompletní uzávěry zatím nechystá, uvedl Babiš po úterním jednání s předsedy vlád Slovenska a Rakouska na zámku v Lednici.

Před rokem přibylo 7. září zhruba podobně případů jako letos, v dalších dnech pak počty stoupaly nad tisíc, ve druhé půlce října nad 10.000, maximem při loňské podzimní vlně bylo na začátku listopadu přes 15.700 potvrzených případů za den. Podle odborníků by ale díky očkování a vysokému počtu lidí, kteří už nemoc prodělali, neměla v letošním roce taková situace nastat.

Nákazu podle aktuálních statistik ministerstva zdravotnictví prodělalo v Česku přes 1,68 milionu lidí a 5,8 milionu lidí je plně očkováno. V úterý zdravotníci aplikovali téměř 13.000 dávek vakcíny proti covidu, v mezitýdenním srovnání zhruba o 11.000 méně. Očkovat se v Česku začalo na konci loňského prosince, od té doby bylo podáno téměř 11,58 milionu dávek.

S vyššími počty potvrzených nákaz stoupá v posledních dnech i počet hospitalizovaných. V úterý vyžadovalo nemocniční péči 89 lidi s potvrzenou nákazou koronavirem, v mezitýdenním srovnání je to o 34 více. Ve vážném stavu je 14 pacientů, o sedm více než minulé úterý. Úmrtí s potvrzeným onemocněním covid-19 eviduje ministerstvo od začátku epidemie loni v březnu 30.408.

O situaci v Česku bude dnes odpoledne jednat sněmovní výbor pro zdravotnictví. O aktuální epidemiologické situaci bude výbor informovat ministr Vojtěch, o situaci na školách pak ministr školství Robert Plaga (za ANO) a s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou budou poslanci debatovat o uznávání protilátek po prodělané nemoci covid-19. Dalším bodem je připravenost zdravotnických zařízení a hygienické služby na případný podzimní nárůst počtu nakažených a informace o třetí dávce očkování proti covidu-19.