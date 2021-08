Epidemická situace v Británii se zlepšuje, v Anglii kleslo reprodukční číslo

Londýn - Epidemická situace se ve většině Spojeného království zlepšuje, ukazují data, která dnes zveřejnil britský statistický úřad (ONS). Podle jeho týdenního hlášení počty infikovaných klesají v Anglii, Skotsku a Walesu, ale ne v Severním Irsku. Nejznatelnější je přitom pokles počtu infikovaných mezi mladšími věkovými skupinami. Například v Anglii v týdnu do 31. července připadal jeden nakažený na 75 lidí. O týden dříve ale statistický úřad evidoval jednoho nakaženého na 65 lidí.

Údaje statistického úřadu jsou považovány za spolehlivější než oficiální data britské vlády, která výrazně spoléhají na míru testování a hlášení infikovaných, uvedla agentura AP. Průzkum statistického úřadu je naopak založen na testování náhodného vzorku populace, který se následně extrapoluje.

Reprodukční číslo podle dnešního odhadu vládní zdravotní agentury Public Health England (PHE) nyní v Anglii činí 0,8 až 1,1, což je pokles proti minulému týdnu, kdy to bylo 1,1 až 1,4. Aktuální odhad znamená, že každých deset nakažených průměrně nakazí dalších osm až 11 lidí. Pokud je reprodukční číslo pod hodnotou jedna, má se za to, že epidemie zpomaluje.

Spojené království, které má zhruba 66 milionů obyvatel, za uplynulý den zaznamenalo 31.808 případů nákazy koronavirem a 92 s ním spojených úmrtí. Od začátku pandemie eviduje Spojené království zhruba 130.000 koronavirových úmrtí, což je v absolutních číslech sedmá nejvyšší bilance na světě. Současný pokles v šíření nákazy v zemi přitom hodně vědců překvapil. Řada odborníků předpovídala, že se kvůli nakažlivější mutaci delta a zrušení protikoronavirových restrikcí epidemie v létě prudce zhorší.

V Anglii, kde zdravotní politiku řídí centrální vláda, se většina restrikcí uvolnila 19. července, ve stejný den se část opatření zmírnila i ve Skotsku. To společně s Walesem a Severním Irskem přijímá ohledně epidemických opatření vlastní rozhodnutí. Ve Walesu se většina restrikcí uvolní o víkendu.

Pokles počtu nakažených, který v uplynulém týdnu v Británii vedl ke 13procentnímu poklesu hospitalizací pacientů s covidem-19, je připisován několika důvodům. Jedním z nich je, že lidé jsou navzdory zrušení restrikcí stále opatrní. Dále pak, že jsou kvůli letním prázdninám zavřené školy a že skončilo mistrovství Evropy ve fotbale, kdy se mnoho lidí rozhodlo vyrazit sledovat zápasy do hospod či společně se dívat na fotbal doma. Dalším důvodem je úspěšná očkovací kampaň. Podle dnešních údajů je proti covidu-19 zatím ve Spojeném království naočkováno 74 procent obyvatel starších 18 let. Britská vláda tento týden přistoupila na doporučení odborníků začít nabízet vakcínu od společnosti Pfizer i lidem ve věku 16 a 17 let.

Stávající optimistický vývoj epidemie nicméně vědci označují za křehký. Šíření by se podle nich mohlo opět zrychlit začátkem školního roku a s nástupem chladnějšího podzimního počasí, kdy se budou lidé více zdržovat ve vnitřních prostorách.