Epicentrum bojů se přesunulo na silnici směrem na Mariupol

Kyjev - Epicentrum bojů na Ukrajině se přesunulo na silnici vedoucí do Mariupolu, kde ukrajinská ofenziva pomalu zatlačuje ruské síly, s britskými tanky Challenger připravenými zapojit se do bojů. Informovala o tom podle listu The Guardian náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová. Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu obvykle nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Jak Maljarová uvedla, nejvíce se již nebojuje v okolí Bachmutu ve východní Doněcké oblasti, ale na jihu, zejména ve směru na dvě pobřežní města Berďansk a Mariupol. "Jestliže první týden bylo epicentrum na východě, nyní vidíme, že se boje přesunuly na jih," informovala ukrajinská náměstkyně. "Na východě nepřítel využívá všech prostředků, aby naši ofenzivu zastavil. Shromažďují veškeré síly, aby nás zastavili. Na jihu nejsou příliš úspěšní," doplnila. Pohyb směrem na Mariupol je velmi postupný, fronta byla údajně posunuta asi o kilometr.

Město Mariupol se stalo terčem ruských útoků hned v prvních dnech války, následné obléhání přístavu podle ukrajinských úřadů nepřežily desítky tisíc obyvatel a město bylo podle dostupných informací do velké míry zničeno. Dlouho byl poslední baštou ukrajinské obrany města areál tamních železáren Azovstal, který bránili bojovníci pluku Azov. Zbývající jednotky se po vytrvalých ruských útocích vzdaly loni v květnu a oblast od té doby okupují ruské invazní síly.