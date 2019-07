EP zvolí předsedu ve středu bez ohledu na výsledek summitu EU

Štrasburk - Evropský parlament zvolí svého nového předsedu bez ohledu na výsledek dnešního summitu podle původního plánu ve středu. Oznámil to dnes šéf dosavadního EP Antonio Tajani, který zahájil ustavující schůzi parlamentu vzešlého z květnových voleb. Nově zvolení europoslanci do dnešního večera rozhodnou o nominovaných kandidátech.

Do výběru kandidátů by mohl výrazně promluvit výsledek summitu unijních lídrů, který v těchto chvílích začíná v Bruselu. Pokud se prezidenti a premiéři členských států shodnou na osobě budoucího šéfa Evropské komise, který bude mít většinovou podporu parlamentu, bude dohoda patrně počítat i se jménem pro post předsedy EP. Nejsilnější frakcí v parlamentu jsou evropští lidovci, jejichž kandidát do čela EK Manfred Weber však nemá potřebnou podporu ostatních skupin a mluví se o tom, že by se v rámci možného kompromisu mohl spokojit s předsednictvím EP.

Tajani na úvod schůze oznámil, že volba předsedy začne ve středu v 9:00 SELČ. Poslanci tak zvolí nové vedení bez ohledu na to, zda se unijním politikům v Bruselu podaří najít v otázce vrcholných pozic kompromis či ne. S ohledem na očekávané napjaté jednání však parlament o tři hodiny odložil původně plánovanou uzávěrku seznamu předsednických kandidátů, jejíž nový termín je dnešních 22:00.

Vedle lidoveckého politika jsou za možné uchazeče o pozici šéfa EP považováni například bývalý předseda liberální frakce Guy Verhofstadt či současná spolupředsedkyně skupiny zelených Ska Kellerová.

Ustavující schůze se dnes neúčastní trojice katalánských separatistických europoslanců. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras a Antoni Comín si kvůli obavám z uvěznění nevyzvedla v Madridu své poslanecké pověření a vedení EP jim neumožnilo dostavit se na schůzi. To vyvolalo protesty některých poslanců v sále, kteří požadovali jejich vpuštění do budovy, na což Tajani nijak nereagoval.