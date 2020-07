EP žádá vytvoření Evropské zdravotní unie

Pandemie nákazy covid-19 jasně ukázala potřebu posílit roli Evropské unie v oblasti veřejného zdraví, uvádí se v usnesení, které schválil Evropský parlament. Europoslanci žádají cenově dostupné vakcíny a léky proti onemocnění covid-19 pro všechny, zátěžové testy národních systémů zdravotní péče a evropský mechanismus reakce v oblasti zdraví pro případné budoucí pandemie.

Členové Evroského parlamentu (EP) v nelegislativním usnesení o budoucí strategii EU v oblasti veřejného zdraví, které plénum schválilo poměrem hlasů 526 (pro): 105 (proti): 50 (se zdrželo), poukazují na potřebu vzít si z krize způsobené pandemií covid-19 náležité poučení.

Zákonodárci v této souvislosti požadují výrazné zintenzivnění spolupráce institucí EU a členských států v oblasti zdraví, které by vedlo k vytvoření Evropské zdravotní unie. Součástí tohoto úsilí by měl být návrh směrnice o minimálních standardech kvalitní zdravotní péče v celé EU, a to na základě výsledků zátěžových testů národních systémů zdravotní péče, které by měly odhalit jejich nedostatky a prověřit, zda jsou připravené na případnou druhou vlnu pandemie nákazy covid-19.

Mechanismus rychlé reakce

Parlament vyzval k urychlení vytvoření evropského mechanismu pro přijímání opatření ve zdravotnictví (EHRM), který by měl zajistit reakci na všechny typy zdravotních krizí. Nový mechanismus by měl zabezpečovat posílení operační koordinace na úrovni EU a správu strategických zásob léků a zdravotnických pomůcek.

Usnesení oceňuje návrh na vytvoření nového programu EU pro zdraví (EU4Health), jehož rozpočet by měl v letech 2021–2027 dosáhnout objemu 9,4 miliardy eur. Usnesení zároveň zdůrazňuje potřebu dlouhodobých investic a závazků.

Poslanci také prosazují vytvoření zvláštního fondu EU na zlepšení nemocniční infrastruktury a zdravotnických služeb. Posílit by se podle nich měla také role Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropské agentury pro léky (EMA), ale i spolupráce v oblasti zdravotnického výzkumu.

Větší dostupnost léků a vakcín

Nová farmaceutická strategie by podle poslanců měla přinést opatření zaměřená na zajištění větší dostupnosti základních léků. Zákonodárci také prosazují diverzifikaci dodavatelského řetězce léků s cílem zajistit jejich stálou cenovou dostupnost.

Parlament zároveň opět zdůraznil potřebu zabezpečit celosvětový přístup k cenově dostupným očkovacím látkám a lékům proti onemocnění covid-19 co nejdříve po jejich vyvinutí. Na nákup vakcín a léků by se podle poslanců mělo systematičtěji využívat zadávání veřejných zakázek EU, aby se v situacích, kdy je ohrožené veřejné zdraví, předešlo vzájemné konkurenci členských států.

Zdraví potřebuje vlastní program Hlavní zodpovědnost za oblast veřejného zdraví a zejména za systémy zdravotní péče leží v rukou členských států. Evropská unie však sehrává důležitou roli ve zlepšování veřejného zdraví, předcházení nemocem a v boji proti nim, omezování zdrojů rizik pro lidské zdraví a harmonizaci strategií mezi členskými státy v oblasti zdraví. Parlament je dlouhodobým zastáncem vytvoření konzistentní politiky EU v oblasti veřejného zdraví. Poslanci v květnovém usnesení k přepracovanému návrhu dlouhodobého rozpočtu a plánu ekonomické obnovy EU vyzvali Komisi k vytvoření nového samostatného evropského programu pro oblast zdraví. Komise od té doby představila návrh na vznik programu EU4Health pro období 2021–2027 s rozpočtem v objemu 9,4 miliardy eur, který by měl být součástí plánu obnovy EU pro příští generace.