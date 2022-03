EP vyzval k zákazu zlatých pasů pro zámožné investory z Ruska

Štrasburk - Poslanci Evropského parlamentu (EP) dnes vyzvali Evropskou komisi (EK), aby do roku 2025 zakázala režimy občanství pro investory a okamžitě zastavila vydávání takzvaných zlatých víz a pasů bohatým občanům Ruské federace výměnou za investice. Poslanci přijali usnesení necelých 14 dní po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, která vedla k bezprecedentním sankcím západních zemí vůči Moskvě a režimu ruského prezidenta Vladimira Putina.

"Zlaté pasy a zlatá víza nemají za cíl přilákat smysluplné a legitimní investice do reálné evropské ekonomiky. Jsou určeny pro pochybné obchody, pochybné peníze a pochybné postavy," uvedla zpravodajka návrhu a nizozemská poslankyně z liberální frakce Sophie in 't Veldová. Návrh podpořilo 595 poslanců, 12 bylo proti a 74 se zdrželo.

"Válka na Ukrajině dnes tento problém staví do centra pozornosti. Rusové jsou největší skupinou státních příslušníků třetích zemí, kteří v EU získali zlaté pasy a zlatá víza, přičemž mnozí z nich jsou oligarchové s vazbami na Putinův Kreml. Sankcím se vyhýbají pouhým máváním svými pěknými pasy EU. To musí skončit," dodala.

Podle europoslanců nejsou zlaté pasy téměř vůbec regulovány. Jsou také problematické z etického, právního i ekonomického hlediska, a představují bezpečnostní rizika.

Zákonodárci navrhují, aby bylo ukončení těchto režimů v některých zemí a pro některé občany třetích zemí postupné, protože by mohlo mít významné hospodářské dopady. Vyzývají ale k okamžitému zastavení prodeje víz a povolení k pobytu pro občany Ruska. Podle návrhu, jenž podpořila většina poslanců, by příjmy z programů, které budou fungovat do roku 2025, měly být zdaněny a sloužily by k financování rozpočtu EU.

Eurokomisař pro spravedlnost Didier Reynders europoslancům řekl, že není potřeba zavádět nová pravidla pro režimy investorských víz a pasů. Komise již prosazuje právní kroky ke zrušení stávajících systémů na Maltě, na Kypru a v Bulharsku. Dodal ale, že EK i tak usnesení posoudí a v nejbližší době vydá nezávazné doporučení týkající se vydávání zlatých pasů a povolení k pobytu ruským občanům v členských státech. Například Británie ukončila systém zlatých víz pro zámožné investory již v únoru.

Usnesení podpořili i čeští europoslanci. "Tyto zvýhodněné programy jsou nejen neetické, ale také představují vážné bezpečností riziko, obzvlášť v dnešní době. Podporuji tedy zrušení zlatých pasů i víz," uvedla v prohlášení zaslaném ČTK místopředsedkyně EP Dita Charanzová (za ANO). "Já podporuji všechna omezení oligarchů a ruského vlivu, který tu je," řekl europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).