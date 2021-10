EP vyjádřil politování, že se v kauze Pandora Papers objevil Babiš

Štrasburk - Evropský parlament (EP) vyjádřil politování nad tím, že se v odhaleních mezinárodního novinářského projektu Pandora Papers objevil český premiér Andrej Babiš společně s řadou dalších vysoce postavených představitelů zemí EU. V usnesení, jímž europarlament reaguje na rozpravu z minulého zasedání, vyzvali poslanci ke zlepšení opatření zaměřených na boj proti krácení daní a daňovým rájům.

EP podle usnesení "lituje především toho, že se v dokumentech Pandora Papers objevují mezi osobami údajně spojenými s offshorovým podnikáním politici, jako je český premiér Andrej Babiš a kyperský prezident Nicos Anastasiades – přičemž oba zasedají v Evropské radě".

Dokument dále uvádí například nizozemského ministra financí Wopke Hoekstra, ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva, bývalého britského premiéra Tonyho Blaira, prezidenta Černé Hory Mila Đukanoviče, či bývalého maltského ministra a někdejšího eurokomisaře Johna Dalliho.

Poslanci vyzvali příslušné orgány v členských státech EU, aby analyzovaly data zveřejněná v projektu Pandora Papers a zahájily vyšetřování všech osob, které jsou v dokumentech zmíněny.

Podle EP by rovněž měli mít investigativní novináři nadále možnost chránit svoje zdroje a svobodně nakládat s utajovanými dokumenty, pokud se jim dostanou do rukou. Žurnalisté se rovněž podle parlamentu nesmí obávat svoje zjištění zveřejňovat kvůli hrozbě případného stíhání.

Navzdory desítkám let podobných skandálů zatím EU nepřijala dostatečné kroky k tomu, aby daňovým únikům zabránila, podotýká EP s tím, že pokroku se nedaří dosahovat ani na celosvětové úrovni.

Pandora Papers upozorňují na podezřelé transakce, které řada politiků i dalších osobností z různých zemí realizovala prostřednictvím anonymních offshorových firem. Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ), které s odhaleními přišlo, upozornilo v Babišově případě na to, že si přes offshorové firmy poslal do ciziny téměř 400 milionů korun, za které pak koupil nemovitosti na francouzské Riviéře. Babiš opakovaně odmítá, že by se dopustil něčeho nelegálního, a prohlásil, že nemovitosti s využitím poměrně složité sítě zahraničních firem nakupoval na doporučení realitní kanceláře.

Česká Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) po odhaleních prohlásila, že "bude ve věci konat".