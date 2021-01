EP: Soupiska daňových rájů nepostihuje největší provinilce

Poslanci Evropského parlamentu přijali rezoluci, která požaduje změnu nynějšího seznamu daňových rájů. Tzv. blacklist považují za zmatečný a neúčinný. Vadí také benevolentnost vůči členským zemím EU.

Černá listina EU, která byla v aktuální podobě vytvořena v roce 2017, má podle EP své klady, nicméně nepodařilo se jí plně využít svůj potenciál. Opatření, která z tohoto nástroje vyplývají, pokrývají necelá dvě procenta celosvětových daňových úniků, tvrdí europoslanci. Nová rezoluce, přijatá na plénu 587 hlasy proti 50 (46 se zdrželo), označila současný systém za nefunkční.

EP proto navrhuje změny, které učiní připisování nebo odstranění daných zemí na tuto listinu přehlednějším, konzistentním a nestranným. Měla by přibýt kritéria, jež by zajistila, aby bylo za daňové ráje považováno mnohem více zemí. Zároveň se má zabránit tomu, aby byly ze seznamu některé státy ukvapeně vyřazovány. Členové EU by měli být rovněž pečlivě sledováni, zda nevykazují určité znaky daňových útočišť. Pokud se tak stane, mohou být považovány za daňové hříšníky.

„EP konstatuje, že členské země na něco zapomněly, když sestavovaly soupisku daňových provinilců. Skutečností je, že tato listina věci spíše zhoršuje, než aby je zlepšovala. Guernsey, Bahamy a nově Kajmanské ostrovy jsou nechvalně známými případy, které EU z blacklistu vyňala. Takovéto odmítnutí adresné kritiky daňových úniků má na svědomí manko ve výši 140 miliard eur. Toto je zcela nepřijatelné, zvláště v kontextu aktuálního dění,” uvedl šéf podvýboru pro daňové záležitosti Paul Tang (S&D, Nizozemsko).

Tento přístup EP rezolutně odsuzuje a požaduje zpřísnění stávajících pravidel. Včetně zásady, že má-li být EU přísná na jiné, musí být tvrdá i sama k sobě. Statistiky uvádějí, že sama Evropa se podílí na daňových únicích 36 procenty.