EP schválil unijní záruky na podporu investic stovek miliard eur

Evropský parlament dnes schválil vyhrazení 26 miliard eur (asi 681 miliard korun), které budou v začínajícím sedmiletém období sloužit k podpoře investic do hospodářského oživení. Garance ve fondu nazvaném InvestEU by měly aktivovat veřejné a soukromé investice v celkové výši až 400 miliard eur. Cílem fondu má být mimo jiné podpora projektů v oblastech zdravotnictví, digitalizace či klimaticky šetrných technologií.

Investiční program, který je součástí mimořádného fondu obnovy EU obsahujícícho 750 miliard eur, dnes podpořilo 496 z 697 hlasujících poslanců.

"InvestEU přináší dodatečné finanční prostředky na to, aby se uskutečnily projekty, které by jinak nespatřily světlo světa. Naše strategická odvětví, jako je například výroba léčivých přípravků, by měla být nezávislá," komentoval schválený návrh jeho zpravodaj José Fernandes z nejpočetnější lidovecké skupiny v EP.

Vedle zdravotnictví by peníze podpořené zárukami z fondu měly směřovat do výzkumu a digitalizace či na podporu malých a středních podniků. Budou také stimulovat investice do ekologicky udržitelných projektů, u nichž bude prokazatelný pozitivní vliv na životní prostředí.

Aby mohl investiční program začít fungovat, musí jej ještě formálně schválit členské státy. Jejich zástupci se již na současné podobě InvestEU předběžně dohodli s EP v prosinci.