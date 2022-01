EP schválil svou pozici k normě zvyšující odpovědnost internetových firem

Ilustrační foto - Pohled do prázdného sálu Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Ilustrační foto - Pohled do prázdného sálu Evropského parlamentu ve Štrasburku. ČTK/AP/Jean-Francois Badias

Štrasburk/Brusel - Evropský parlament dnes schválil svou pozici k návrhu normy, která má zvýšit odpovědnost internetových firem za legálnost zveřejňovaných příspěvků či prodávaného zboží. Europoslanci předložili několik stovek pozměňovacích návrhů a po dlouhých debatách se nakonec shodli na kompromisní verzi. O finální podobě pravidel budou v následujících měsících vyjednávat s členskými státy, proti nimž mají v některých bodech na velké digitální firmy přísnější požadavky.

Takzvaný akt o digitálních službách (DSA) předložila Evropská komise před více než rokem s cílem přizpůsobit téměř dvě desetiletí stará pravidla internetového provozu jeho rychlému vývoji. "DSA skoncuje s digitálním 'Divokým západem', kde si velké platformy tvoří vlastní pravidla a nelegální obsah se virálně šíří," komentovala schválení europarlamentního návrhu jeho stínová zpravodajka Arba Kokalariová z nejpočetnější lidovecké frakce.

Norma vychází z principu, že věci nelegální mimo internet by měly být nelegální i on-line. Podle návrhu, na němž se v principu shodují poslanci i členské země, budou poskytovatelé internetových služeb, kteří obdrží upozornění na nezákonný obsah, muset okamžitě reagovat. Internetové obchody zase budou muset mít lepší přehled o tom, kdo jejich prostřednictvím prodává zboží, aby mohly lépe zabránit nabízení nezákonných věcí či služeb.

Europoslanci také chtějí omezení cílené reklamy, kterou budou moci uživatelé internetu odmítnout stejně jednoduše, jako s ní vyslovit souhlas. Návrh zcela zakazuje cílenou reklamu vycházející z osobních údajů lidí mladších 18 let, i u dospělých má pak být zacílení reklam na základě specifických údajů omezeno. Pokud platformy povinnost nesplní, lidé budou mít právo na odškodnění.

Zástupci EP budou v příštích měsících debatovat o finální podobě normy s členskými státy. Francouzský prezident Emmanuel Macron by chtěl dovést jednání do konce během půlročního francouzského předsednictví. Pokud se to Francii s ohledem na některé rozdílné postoje nepodaří, vyjednávání za členské státy povede od července Česko.