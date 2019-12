EP protestuje proti čínským táborům pro Ujgury, navrhuje sankce

Ilustrační foto - Do ulic ujgurské metropole Urumči na severozápadě Číny se 5. září vrátil po několikadenních nepokojích klid. Ve městě byly rozmístěny početné bezpečnostní oddíly, mohutné zátarasy brání ve vstupu do čtvrtí, které obývají většinou muslimští Ujgurové.

Ilustrační foto - Do ulic ujgurské metropole Urumči na severozápadě Číny se 5. září vrátil po několikadenních nepokojích klid. Ve městě byly rozmístěny početné bezpečnostní oddíly, mohutné zátarasy brání ve vstupu do čtvrtí, které obývají většinou muslimští Ujgurové. ČTK/ČTK

Štrasburk - Evropský parlament (EP) odsoudil takzvané tábory politické převýchovy, do kterých jsou v Číně posíláni příslušníci muslimských etnických menšin, a vyzval k jejich okamžitému uzavření. V rezoluci přijaté na závěr plenárního zasedání europoslanci mimo jiné apelovali na členské státy Evropské unie, aby v této souvislosti zvážily cílené protičínské sankce. EP také upozornil na možné zapojení nucené práce vězněných osob v dodavatelských řetězcích mezinárodních společností.

Podle europoslanců čelí Ujgurové a další menšinová etnika na severozápadě Číny stále tvrdším represím. EP uvádí, že od jara 2017 se už více než milion lidí ocitlo v internačních táborech, kde se musí zříkat víry a etnické identity a přísahat věrnost čínské vládě.

"Evropský parlament ostře odsuzuje, že statisíce Ujgurů a etnických Kazachů jsou posílány do 'táborů politické převýchovy' na základě systému prediktivního zajišťování bezpečnosti, přičemž lidé jsou zatýkáni i za to, že uskutečnili cestu do zahraničí či jsou považováni za příliš nábožensky založené," píše se ve schváleném usnesení.

Stanovisko reaguje mimo jiné na zjištění, která na konci listopadu publikovalo Mezinárodního sdružení investigativních novinářů (ICIJ). Jeho členové se dostali k dokumentům čínské komunistické strany, které představují "operační manuál" pro provozování detenčních center a osvětlují "orwellovský systém masového dohledu" v provincii Sin-ťiang. Peking tábory prezentuje jako střediska určená k dobrovolným pracovním školením a přísná bezpečnostní opatření označuje za součást boje proti terorismu.

To je ale podle EP pouze záminka k represím vůči menšinovému obyvatelstvu. "Válka čínské vlády proti teroru se v Sin-ťiangu čím dál tím více proměňuje ve válku proti náboženskému vyznání a etnickému původu," uvádí usnesení.

Europoslanci vyzvali Evropskou komisi i státy bloku, aby se snažily čínskou vládu přimět ke změně přístupu. Pokud by takový postup byl vyhodnocen jako účinný, mají prý členské státy unie uvalit cílené sankce na čínské činitele odpovědné za údajné porušování lidských práv v Sin-ťiangu. EP také vyslovil "hluboké znepokojení nad informacemi o tom, že v dodavatelských řetězcích mezinárodních společností působících v Sin-ťiangu je zřejmě využívána nucená práce vězňů z internačních táborů". Apeluje proto na zástupce soukromého sektoru, aby ověřili, zda se na problému nepodílí.

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell při středeční rozpravě uvedl, že EU zatím nepřistoupila k sankcím, jaké před dvěma týdny podpořili američtí kongresmani, protože "my máme jiný systém". Unie prý o situaci v Sin-ťiangu při setkáních s čínskými představiteli mluví a bude tak činit nadále, přičemž požádala o umožnění návštěvy nezávislých pozorovatelů. "Zatím tyto výzvy nebyly vyslyšeny," dodal Borrell.