Praha - Ministerstvo financí nebude zasílat Evropské komisi (EK) k proplacení žádosti o platby spojené s Agrofertem. Zareagovalo tak na středeční vyjádření eurokomisaře pro rozpočet Günthera Oettingera, že komise do vyjasnění situace kolem možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) nebude vyplácet firmě dotace. Poslanci Evropského parlamentu (EP) dnes po diskusi o bodu "Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v ČR" v usnesení komisi vyzvali k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů. Požadují mimo jiné pozastavení dotací pro Agrofert. Podle Babiše rezoluce stojí na vratkých základech a je pokračováním kampaně, kterou proti němu vede opozice v ČR. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka ji označil za politickou záležitost, která nemá pro koncern žádnou právní váhu.

Komise začátkem příštího roku pošle do Prahy auditory, kteří prověří dodržování pravidel programů rozvoje venkova, politiky soudržnosti a sociální politiky od roku 2007 do letošního srpna, než začala platit nová evropská úprava střetu zájmů.

Ministerstvo financí své dnešní opatření označilo za předběžné a opatrnostní. "Evropské komisi umožní zajistit plynulé platby do ČR za jakékoliv další výdaje. Tímto krokem se vyloučí ohrožení proplacení dalších žádostí," uvedlo. Rozhodnutí se týká všech výdajů souvisejících s Agrofertem bez ohledu na datum. Automaticky neznamená, že dotace pro tuto skupinu budou hrazeny ze státního rozpočtu, sdělilo ČTK ministerstvo.

Video: Vyjádření premiéra Babiše k postoji EP a dotacím pro Agrofert

13.12.2018, 17:47, autor: ČTK/EbS, zdroj: EbS

Z Oettingerova původního vyjádření vyplývalo, že by se zastavení dotací mohlo vztahovat na všechny finance směřující do ČR. Zastavení dotací se nicméně týká jen Agrofertu, potvrdily ČTK dobře informované zdroje z EK. Stejnou informaci dala novinářům ministerstva financí, pro místní rozvoj i Babiš, podle kterého byla opačná zpráva dezinformací. Babiš je přesvědčen, že ve střetu zájmů není.

Státní zemědělský intervenční fond potvrdil, že od 2. srpna neproplatil Agrofertu žádný nový projekt z evropského Programu rozvoje venkova (PRV). Ostatním zemědělcům se dotace standardně vyplácejí. Od srpna však fond stále proplácí Agrofertu dotace na starší projekty nebo na přímé platby. Na investice v PRV šlo 42,7 milionu korun, celkově pak 430,6 milionu. Podle mluvčího Hanzelky nemá koncern s 200 firmami zatím dopady vyčíslené.

Aktuální situaci dnes probíral s Babišem vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), na pondělním jednání vlády by ji měl ministrům okomentovat resort financí. Předseda koaliční ČSSD by považoval za závažný problém, kdyby se pozastavení dotací dotklo celé země. Pokud se omezuje jen na firmy Agrofertu, je to podle Hamáčka pouze problém dotčeného koncernu.

Babiše kritizují čeští opoziční politici. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše, jehož strana na Babišův střet zájmů unijní i české orgány upozorňovala, česká ministerstva dosud věc ignorovala, ale nyní spolu s Babišem připouštějí, že jde o problém. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil označil usnesení EP za důkaz, že Babišův střet zájmů je reálný problém na úrovni EU, nikoliv kampaň české opozice a médií, jak říká Babiš.

EP řešil situaci kolem Agrofertu na podnět Zelených, který Babiše kritizuje na základě studie právní služby EK. Ze dvou desítek poslanců, kteří ve středu v EP vyjádřili svůj pohled na čerpání evropských dotací firmami kolem českého premiéra, byla téměř polovina Čechů. Zástupci TOP 09, KDU-ČSL či ODS vesměs vyzývali komisi k rázným krokům, které podle nich mají zabránit zneužívání evropských peněz.

Podle zprávy evropských právníků, která koncem listopadu unikla do médií, hrozí, že Česko bude muset vrátit alespoň část z dotací proplacených letos Agrofertu. Podle analýzy jde o 82 milionů eur (2,1 miliardy Kč).

Agrofert, který vlastnil Babiš při svém vstupu do vlády v roce 2014 a loni ho vložil do svěřenského fondu kvůli českému zákonu o střetu zájmů, je jedničkou zemědělsko-potravinářského sektoru. Realizuje kompletní proces výroby potravin v oblasti pekárenství a zpracování masa, je i druhou nejvýznamnější skupinou chemického průmyslu v ČR. Prostřednictvím společnosti Mafra patří Agrofertu také významná média. Hospodářské noviny v červenci uvedly, že Agrofert loni získal na dotacích rekordních 2,1 miliardy korun.