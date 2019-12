EP požaduje okamžité propuštění ujgurského akademika Tohtiho

Štrasburk - Evropský parlament požaduje okamžité a bezpodmínečné propuštění ujgurského akademika Ilhama Tohtiho. Uvedl to předseda EP David Sassoli při slavnostním předávání letošní Sacharovovy ceny, která byla Tohtimu za jeho boj za práva Ujgurů udělena v říjnu. Ocenění převzala akademikova dcera Jewher Ilhamová, protože Tohti je od roku 2014 v čínském vězení.

"Abych vám řekla pravdu, nevím, kde teď můj otec je," řekla Ilhamová, která již několik let žije ve Washingtonu. Do Číny se prý nejspíš už nikdy nepodívá a pravděpodobně se tak už nesetká se svými nejbližšími. Europoslancům poděkovala za to, že upozornili nejen na aktivity jejího otce, ale také na těžký úděl jejího etnika. "Ujgurové dnes v Číně nemají žádnou svobodu," prohlásila.

Sassoli označil Ujgury za velký národ se silnou vlastní identitou, který ale v posledních letech čelí stálé perzekuci. Podle EP jsou v táborech, které Čína označuje za převýchovné, vězněny miliony příslušníků této převážně muslimské menšiny žijící v severozápadní provincii Sin-ťiang. Zde se prý musí zříkat své víry a kultury.

Tohtiho považuje Sassoli za hlas umírněnosti a sbližování mezi Ujgury a většinovou čínskou populací. Vedle výzvy k jeho propuštění vyjádřil stejný apel směrem k dřívějším laureátům Sacharovovy ceny, kteří jsou aktuálně za mřížemi. Týká se to například některých členů demokratické opozice ve Venezuele. Předseda EP se ve svém projevu konkrétně obrátil na šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella se žádostí, aby v tomto směru učinil vše, co je v jeho silách.

Tohti byl čínskou justicí označen za extremistu a separatistu a doživotní trest si odpykává na neznámém místě, uvedla Ilhamová. Čínská vláda podle ní nemá zájem o dialog s ujgurskou menšinou, který prosazoval. "Věřím, že můj otec je naživu," dodala.

Aktivista oceněný europarlamentem za svobodu myšlení působil v minulosti jako profesor ekonomie na pekingské univerzitě Min-cu, specializované na etnické menšiny, a vždy vystupoval jako otevřený kritik restriktivní politiky čínské centrální vlády v provincii Sin-ťiang. Nezávislost Sin-ťiangu nicméně na rozdíl od některých svých radikálnějších krajanů nikdy nežádal. Za své dlouholeté úsilí o zlepšení situace Ujgurů letos obdržel i Cenu Václava Havla za lidská práva, kterou uděluje Parlamentní shromáždění Rady Evropy.

EP odsoudil diskriminaci sexuálních menšin v Polsku

Poslanci Evropského parlamentu odsoudili diskriminaci lidí s menšinovou sexuální orientací, které se dopouštějí polské úřady. V reakci na vyhlášení "zón bez ideologie LGBTI" v desítkách polských měst europoslanci rovněž vyzvali polskou vládu, aby proti postupu místních samospráv zakročila.

EP přijal usnesení na podporu sexuálních menšin v katolickém Polsku poté, co během letošního roku téměř osm desítek obcí či okresů stanovilo různá pravidla namířená proti LGBTI komunitě. Její zkratka označuje lesbičky, gaye, bisexuály a transgenderové osoby.

"EP vyzývá Polsko, aby rázně odsoudilo diskriminaci LGBTI lidí, včetně té ze strany místních úřadů, a bez výjimky zrušilo rezoluce útočící na práva LGBTI," uvedli europoslanci v usnesení schváleném výraznou většinou hlasů. Pro text hlasovalo 463 evropských zákonodárců, proti se postavilo 107. Dalších 105 se hlasování zdrželo.

Europarlament se v usnesení postavil za práva sexuálních menšin ve všech členských státech a vyzval Evropskou komisi (EK), aby podnikla konkrétní kroky k jejich zajištění. V případě Polska to podle europoslanců může být i prostřednictvím současného řízení za porušování unijních hodnot, které proti Varšavě Brusel vede.

Polské obce se ve svých rezolucích hlásí ke křesťanské tradici a kultuře, s nimiž podle nich není tolerance k sexuálním menšinám v souladu, neboť útočí na autoritu rodiny či vývoj dětí. Některé obce odmítají spolupracovat s nevládními organizacemi, které se ochraně práv menšin věnují. Tyto kroky kritizoval polský ombudsman, podle něhož mohou porušovat princip rovného přístupu k občanům.

Lidé s menšinovou orientací však čelí verbálním útokům i z nejvyšších míst polské politiky. Předseda vládnoucí strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczyński letos na jaře hnutí LGBTI označil za hrozbu pro polský národ. Jeho nacionálně konzervativní uskupení pak v říjnu obhájilo jednobarevnou parlamentní většinu ve volbách, před nimiž učinilo kritiku sexuálních menšin jedním z témat kampaně.

EP požaduje omezení pesticidů v zájmu ochrany včel

Evropští zemědělci by měli výrazně snížit používání pesticidů v zájmu ochrany včel a dalšího opylujícího hmyzu. Shodli se na tom poslanci Evropského parlamentu v usnesení, které vyzývá i k další podpoře výzkumu a podrobnějšímu monitorování situace.

Rezoluce EP je reakcí na loňskou iniciativu Evropské komise (EK), která upozornila na úbytek včel, motýlů a dalších opylovačů ve volné přírodě. Podle poslanců ale komise dostatečně neřeší příčiny znepokojivého vývoje. Patří mezi ně změny ve využívání půdy, ztráta přírodních stanovišť, znečištění přírody, klimatické změny či intenzivní zemědělství spojené s využíváním přípravků chránících plodiny před škůdci.

"Klíčová opatření jsou jasná, používat méně chemie na polích tam, kde to jde, a vrátit se ke starším nechemickým způsobům obdělávání půdy," uvedla komunistická europoslankyně Kateřina Konečná, která byla zpravodajkou schváleného návrhu. Problém je podle ní i na straně členských zemí, které místo aby omezovaly používání chemikálií, tak se na parlamentní výbor pro životní prostředí obracejí s "řadou nových nesmyslných žádostí o další a další povolení či znovupovolení pesticidů".

Země EU například v říjnu podpořily zákaz používání látky thiakloprid, která je škodlivá pro včely. Naproti tomu ale skupina států včetně Česka požaduje prodloužení možnosti používat skupinu dalších pesticidů déle než do příštího roku, jak EU plánovala. Důvodem má být boj proti kůrovci.

Podle údajů EP závisí více než 80 procent druhů evropských plodin a tři čtvrtiny evropské produkce potravin na opylování hmyzem. Roční hodnota zemědělské produkce závislé na opylování činí podle odhadů EP až 15 miliard eur (přes 380 miliard Kč).

Poslanci v zájmu ochrany včel dnes také vyzvali komisi, aby navrhla kroky k omezení intenzivního zemědělství používajícího škodlivé chemikálie. Členské státy i komise by podle EP také měly podporovat rozšiřování pastvin a dalších ploch, na kterých se může hmyz rozmnožovat a přezimovat. Místa vhodná pro opylovače by měla vznikat i v městských oblastech. Brusel i unijní země by také měly zvýšit finance na výzkum včel a jejich chorob či zpřísnit kontroly dovozu medu, aby do EU nemířil ten padělaný, shodli se europoslanci.