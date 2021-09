EP posvětil pružnější podmínky pro vysoce kvalifikované pracovníky ze třetích zemí

Evropský parlament se shodl na nástroji tzv. modrých karet. Tento instrument má ulehčit vstupu vysoce kvalifikovaných pracovníků ze třech zemí na pracovní trhy unie. Zároveň má aspoň částečně zacelit mezery, vzniklé nedostatkem specialistů v klíčových oborech ekonomiky.

Směrnice o modrých kartách, která platí od roku 2009, jasně určuje, kdo může do EU pracovat a pobývat na jejím území. Tyto regule platí i pro rodinné příslušníky případných zájemců. Platné zásady se ale ukázaly jako málo atraktivní a počet příchozích (36.806) nenaplnil očekávání. Naprostá většina těchto osob, 28.858, zamířila navíc do Německa.

Přepracovaná podoba směrnice nyní umožňuje, aby žadatelky a žadatelé předkládali úřadům pracovní kontrakt nebo závaznou nabídku k práci na dobu minimálně šesti měsíců a doložili svou vyšší kvalifikaci či profesní schopnosti. Dosud byl žádoucí 12měsíční kontrakt nebo nabídka. Minimální plat pro tyto pracovníky musí činit minimálně 100 a maximálně 160 procent průměrné ročního hrubého příjmu v dané členské zemi; do současnosti platilo 150 procent bez horního omezení, což nebylo pro změnu atraktivní pro zaměstnavatele.

Lidé s mezinárodním ochranným statutem, například běženci, se navíc budou moci domáhat modré karty io jiných státech než v těch, v nichž nalezli azyl.

Držitelé modrých karet, kteří si odpracují jeden rok v zemi, kde tento dokument dostali, se mohou po uplynutí této doby přestěhovat do jiného členského státu. Současně byly přijaty úpravy, jež mají urychlit pobyt a soužití s rodinnými příslušníky, stejně jako jejich přístup k pracovním příležitostem v EU.

“Musíme udělat vše pro to, abychom zlepšili pravidla pro legální migraci do unie a usnadnili příchod vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří mohou v rozvoji našeho kontinentu. Atraktivní a efektivní systém dodá potřebnou přidanou hodnotu do existujících národních systémů. V budoucnu chceme zajít ještě dále, aby k nám zamířili i pracovníci ze středně a méně placených profesí,” uvedl španělský europoslanec-zpravodaj Javier Moreno Sánchez (S&D).