EP: Covid-pas nesmí omezit svobodu pohybu

Členské státy by měly zajistit všeobecný, snadný, časově blízký a bezplatný přístup k testování na covid-19 v celém evropském prostoru. Příslušné koronavirové certifikáty nesmí být považovány za platné cestovní doklady. Jejich majitelé by neměli být vystaveni žádné karanténě či testovací povinnosti.

Evropský parlament se ve čtvrtek shodl na své vyjednávací pozici k certifikačnímu návrhu, jenž by měl potvrdit právo na svobodný pohyb v Evropské unii. Europoslanci jsou zajedno, že tzv. covid-certifikát EU – na rozdíl od komisí předloženého “digitálního zeleného certifikátu” – má platit pouze 12 měsíců, ne déle.

Dokument, ať už v digitální nebo tištěné podobě, by měl prokazovat, že dotyčná osoba dostala očkování proti koronaviru. Případně že je vlastníkem negativního testu nebo se zotavuje po infekci. Certifikát bude neuznatelný coby cestovní průkaz, stejně jako případný požadavek pro uplatňování práva na svobodu pohybu, míní členové EP.

Jejich legislativní návrh byl schválen 540 hlasy, proti bylo 119, zdrželo se 31. Návrh týkající se třetích států prošel rovněž 540 hlasy proti 80 a 70 zdržením. Hlasovalo se ve středu, výsledky byly sděleny ve čtvrtek ráno. EP a Rada EU jsou nyní připraveny k zahájení dílčích vyjednávání. Cílem je, aby bylo dosaženo jednoty před začátkem letních dovolených.

Žádná cestovní omezení, bezplatné testy

Majitelé covid-19 certifikátu nesmějí být povoláváni do žádné karantény, izolace nebo na další testy. Poslanci zdůraznili, že se členské státy mají postarat o všeobecný, snadný, časově nepříliš vzdálený a neplacený přístup k testování na koronavirus. Tento požadavek chce zabránit případné diskriminaci osob, které dosud očkovány nebyly.

Europarlament rovněž apeluje na to, aby evropský certifikát fungoval souběžně s jakoukoli národní iniciativou. Státy by se měly řídit jednotnou legislativou. Měly by uznávat doklady, které byly vystaveny občanům v jiných zemích EU, a sice po vakcinaci uznanou očkovací látkou od Evropské lékové agentury (EMA). Momentálně jsou to Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Janssen. Na národních vládách pak bude, zda přijme i průkazy o očkování jinými látkami.

Certifikáty budou podrobeny zkoušce, zda je možné je zfalšovat. Zkoumat se má pravost elektronického razítka, které je součástí dokumentu. Ukládání souvisejících osobních dat od posuzujícího státu je zakázáno, z tohoto důvodu nevznikne žádná centrální evropská databanka. Seznam míst, kde se budou osobní data přijímat a zpracovávat, musí být veřejný.

Požadavek na více cenově dostupných vakcín

Členové EP dále připomněli, že vakcín proti covidu-19 je třeba vyrobit co nejvíce, prodávat je za přijatelné ceny a distribuovat na globální úrovni. Vyjádřili mimo jiné znepokojení nad potížemi, které způsobily farmaceutické firmy v rozporu s výrobními a dodacími lhůtami.

“Musíme v EU zavést takový covid-19 certifikát, který obnoví důvěru lidí v schengenský prostor, zatímco my budeme dále bojovat s pandemií. Členské státy musí postupovat koordinovaně a snažit se zaručit, že nebude dotčena svoboda volného pohybu. Vakcíny a testy by měly být dostupné a bezplatné. Restrikce se nepřipouštějí,” uvedl předseda Výboru pro občanské svobody a poslanec-zpravodaj Juan Fernando López Aguilar (S&D).