EP chce nižší rychlost v obytných zónách, nulovou toleranci alkoholu za volantem

Štrasburk - Omezení rychlosti na 30 kilometrů v hodině v obytných zónách a nulovou toleranci k řízení pod vlivem alkoholu si přeje Evropský parlament (EP). Jeho doporučení Evropské komisi, schválená na plenárním jednání ve Štrasburku poměrem 615 ku 24 hlasům, jsou reakcí na fakt, že se v EU v posledních letech nedaří výrazněji snižovat počty úmrtí na silnicích.

Úřady v zemích unie v současnosti v souvislosti s dopravními nehodami ročně evidují na 22.700 mrtvých a asi 120.000 vážně zraněných. EP uvádí, že počty v tomto směru stagnují a že unii se nepodařilo mezi lety 2010 a 2020 splnit cíl v podobě snížení počtu obětí o polovinu.

Parlament proto nyní Evropskou komisi vyzval, aby vypracovala a doporučila pravidla "bezpečného omezování rychlosti" včetně "maximální rychlosti 30 km/h v obytných oblastech a oblastech s vysokým počtem cyklistů a chodců". Zároveň zmiňuje možnost ponechat vyšší limit na hlavních tazích při současném "zajištění přiměřené ochrany nechráněných účastníků silničního provozu".

Nová sada doporučení europarlamentu souvisí se snahou stanovit rámce pro unijní politiku bezpečnosti na silnicích pro roky 2021 až 2030. Je to součást širší iniciativy nazvané "Vize nula", která se snaží zajistit, že do roku 2050 se bude počet obětí dopravních nehod na silnicích unijních zemí co nejvíce blížit nulové hodnotě.

Podobná pravidla už platí v několika evropských městech, na konci srpna zavedla třicítku prakticky na celém svém území Paříž. Během prvních 15 zářijových dnů platnosti přineslo omezení jen minimální změny v dopravě, uvedla nedávno francouzská rozhlasová stanice RTL s odkazem na studii, kterou pro ni zpracovala společnost Coyote. Průměrná rychlost vozidel se údajně ve městě snížila o jeden kilometr v hodině z původních 23,7 km/h na 22,7 km/h. Ve městě ve sledovaném období ubyla asi čtyři procenta vozidel oproti průměru. Podle autorů analýzy se ale nedá spolehlivě určit, zda to způsobilo nové opatření.

Kromě omezování rychlosti volá Evropský parlament také po aktualizaci doporučení týkající se povolené hladiny alkoholu v krvi a po vyhlášení nulové tolerance řízení pod vlivem. Připomíná při tom studii samotné komise, podle níž má přibližně čtvrtinu všech úmrtí na silnicích na svědomí alkohol a 15 procent návykové látky. Schválené usnesení také obsahuje řadu bodů týkajících se vybavení vozidel či dopravní infrastruktury.

Česká europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) při pondělní rozpravě označila text rezoluce za povedený a ocenila potvrzení snahy směřovat ke stavu "téměř nulového počtu obětí". Členské státy EU by podle ní měly mimo jiné podporovat řidiče, kteří se chtějí zdokonalovat, například skrze "zážitkové kurzy bezpečné jízdy". "Zkušenosti, nabyté v těchto zkušebních místech, mohou vést ke správnému rozhodnutí ve chvíli, kdy se náš život dostane na křižovatku mezi životem a smrtí," uvedla členka výboru EP pro dopravu a cestovní ruch.