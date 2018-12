Brusel/Štrasburk - Dočasné pozastavení dotací určených firmám skupiny Agrofert a plné prošetření jejich zákonnosti za dobu vládního angažmá stávajícího českého premiéra Andreje Babiše žádají po Evropské komisi europoslanci v návrzích usnesení Evropského parlamentu. O rezoluci má EP hlasovat ve čtvrtek poté, co jeho členy ve středu večer čeká rozprava na téma "Střet zájmů a ochrana evropského rozpočtu: případ České republiky". Ze středeční debaty europoslanců bude ČTK vysílat živé video.

Europoslanci budou debatovat o vazbách mezi českým premiérem a skupinou Agrofert v návaznosti na zveřejnění analýzy právní služby komise, podle níž je Babiš ve střetu zájmů podle nových unijních pravidel platných teprve od srpna. Na to dříve EK upozornila česká pobočka nevládní organizace Transparency International. Ta tvrdí, že s ohledem na nová unijní pravidla platná od léta je Babiš ve střetu zájmů i poté, co Agrofert přesunul do svěřenských fondů.

Český premiér dlouhodobě jakýkoli střet zájmů odmítá.

Europoslanecké frakce dosud zveřejnily čtyři návrhy možného usnesení, které chtějí adresovat Evropské komisi. Početně nejsilnější klub evropských lidovců požaduje, aby komise zastavila možnost čerpání dotací Agrofertem až do doby, než budou okolnosti Babišova vztahu k firmě prošetřeny a případ vyřešen. Žádá rovněž, aby EK prověřila zákonnost přidělování dotací Agrofertu od chvíle, kdy se Babiš stal členem české vlády.

Návrh usnesení Zelených, kteří bod na program EP prosadili, mimo jiné komisi vyzývá, aby evropské dotace pro Agrofert prověřila také s ohledem na starší pravidla o střetu zájmů. Komise by podle textu návrhu měla též europarlamentnímu výboru pro rozpočtovou kontrolu předložit všechny dokumenty, které by mohly mít souvislost s možným střetem zájmů českého premiéra, ale také ministra zemědělství Miroslava Tomana.

Svůj návrh zveřejnili i liberálové, do jejichž klubu patří také politici Babišova hnutí ANO. Text jejich usnesení volí výrazně mírnější jazyk a vyzývá Česko, aby se plně podřídilo novým pravidlům a podniklo všechna "nutná opatření" k vyřešení situace, která může "být objektivně vnímána jako střet zájmů".

Poslední dosud zveřejněný návrh z dílny sjednocené evropské levice nabádá komisi mimo jiné k tomu, aby prošetřování případu svěřila úřadu pro boj proti podvodům OLAF. Ten řešil již kauzu dotací pro farmu Čapí hnízdo, která je rovněž spojována s osobou Andreje Babiše.