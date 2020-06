EP by měl příští týden hlasovat o usnesení kritizujícím Babiše

Brusel - Evropský parlament bude pravděpodobně příští týden hlasovat o usnesení, které kritizuje možný střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Podle informací ČTK se na tom shodla většina politických skupin v parlamentu. Rezoluci odsuzující také slovní útoky českého premiéra na europoslance měl EP probírat už v březnu, zasáhla však do toho koronavirová pandemie.

Šéf parlamentní pracovní skupiny k rozpočtovým záležitostem dnes podle zdroje ČTK rozeslal poslancům zprávu, podle níž bude rezoluce zařazena na plenární jednání díky podpoře většiny frakcí. O konečném programu budou rozhodovat zástupci skupin spolu s předsedou parlamentu Davidem Sassolim, jejich souhlas by však měl být formalitou. Zkrácené plenární zasedání v Bruselu je na programu od příští středy do pátku.

Rezoluce vychází z debaty o zneužívání peněz z unijního rozpočtu, kterou poslanci vedli v lednu a v níž řada z nich situaci v Česku kritizovala. Dosavadní návrh usnesení, který má ČTK k dispozici, vyjadřuje politování nad tím, že Babiš stále kontroluje Agrofert a přitom má zároveň vliv na rozdělování evropských peněz v Česku, což "zpochybňuje nezávislý a objektivní výkon jeho funkce".

Návrh, jehož znění se může ještě změnit, také vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla nástroj, který by konfliktům zájmů napříště efektivně zabránil. Členské země by podle poslanců měly přijmout společný etický standard pro politiky, který by podobným situacím předešel.

Usnesení se vrací také k únorové návštěvě členů parlamentního výboru pro rozpočtovou kontrolu v Česku. Babiš v souvislosti s misí označil její šéfku Moniku Hohlmeierovou za pomatenou a české členy Mikuláše Peksu a Tomáše Zdechovského za vlastizrádce. Poslanci v navrhovaném textu "rázně odsuzují užití urážlivých výrazů" Babišem a označují za nepřijatelné, že europoslanci kvůli své práci dostávají výhrůžky.

Loňská zpráva auditorů EK, která se týkala dotací ze strukturálních fondů EU, konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, přestože ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Možného premiérova střetu zájmů se týkal i druhý audit zaměřený na zemědělské dotace, jeho konečné znění ale dosud nebylo zveřejněno. Babiš obvinění ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost.