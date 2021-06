EP bude hlasovat o rezoluci kritizující Babiše, většina poslanců ji podporuje

Štrasburk/Brusel - Evropský parlament se dnes již poněkolikáté vysloví ke střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše, který velká většina zákonodárců kritizovala již v loňském usnesení. Europoslanci budou večer hlasovat o rezoluci, která vyzývá české úřady k lepší ochraně peněz daňových poplatníků a Evropskou komisi k ráznějšímu postupu vůči dotacím pro Česko. Většina poslanců včetně těch českých dává najevo, že usnesení podpoří. Výsledky hlasování budou známy ve čtvrtek ráno. Babiš střet zájmů dlouhodobě popírá.

Rezoluci navrženou šéfkou kontrolního výboru EP Monikou Hohlmeierovou v květnu podpořila naprostá většina jeho členů. Vznik usnesení je reakcí na dubnové zveřejnění konečné auditní zprávy komise, podle níž je Babiš ve střetu zájmů, neboť ovládá holding Agrofert i poté, co jej vložil do svěřenských fondů. Firma proto nemá podle auditorů nárok na dotace ze strukturálních fondů EU. Český premiér s tímto závěrem nesouhlasí a tvrdí, že převedením firmy do fondů vyhověl českému zákonu o střetu zájmů.

Europoslanci v navrhovaném textu konstatují, že "čeští občané a daňoví poplatníci by za střet zájmů předsedy vlády Babiše neměli platit ani nést žádné následky" a že "společnosti patřící do koncernu Agrofert by měly vrátit veškeré dotace neoprávněně získané buď z rozpočtu EU, nebo z českého státního rozpočtu".

České úřady by podle poslanců měly vytvořit spravedlivější a zcela transparentní systém rozdělování unijních dotací. Dosavadní pravidla podle nich neumožňují zjistit konečné příjemce dotací a vedla k "vytvoření a růstu rozsáhlých oligarchických struktur".

Sám Babiš by měl svůj střet zájmů podle navrhovaného usnesení vyřešit tím, že se buď zbaví všech vazeb na Agrofert, nebo se vzdá funkce premiéra.

Evropskou komisi europoslanci chtějí vyzvat, aby posoudila, zda české orgány pracují ve vztahu k Babišovi nezávisle. Unijní exekutiva by podle poslanců neměla váhat s využitím nového pravidla umožňujícího zastavit přísun dotací v případě porušování principů právního státu. Poslanci také chtějí, aby se stejná pravidla pro konflikt zájmů týkala vedle strukturálních fondů také přímých zemědělských dotací. Agrofert patří k jejich největším příjemcům a jejich audit v ČR komise zatím neukončila.

Společnost Agrofert se tento týden snažila některé europoslance přesvědčit, aby hlasovali proti rezoluci. Zatímco europoslanci dávali najevo podiv nad vzkazy, které jim firma adresovala přes jejich twitterové účty, podle svého mluvčího se Agrofert snažil poskytnout vyvážené informace.

Evropský parlament již o podobném usnesení kritickém k Babišově pozici hlasoval před rokem. Pro tehdy bylo 510 poslanců, proti 58. Podobně výrazná většina se vzhledem k prohlášením politiků očekává i nyní. Pro se hodlá vyslovit značná část nejsilnějších klubů evropských lidovců a socialistů.

"Usnesení má moji plnou podporu. Shrnuje fakta o pokračujícím porušování českého a unijního práva českým premiérem, který do toho bohužel zatáhl celý náš stát a jeho občany. Jsem přesvědčen, že text podpoří výrazná většina EP," prohlásil například člen lidovecké frakce Jiří Pospíšil.

Podpořit text chtějí také evropští zelení, mezi něž patří trojice českých pirátských europoslanců. "Jde o velmi komplexní rezoluci, která by konečně měla odstřihnout Andreje Babiše od penězovodů a zároveň zabránit tomu, aby se něco podobného v budoucnu stalo znovu,“ řekl jeden z nich Mikuláš Peksa, který připravil několik pozměňovacích návrhů.

Ty mohou změnit konečné vyznění textu, podle něhož se chtějí o podpoře pro usnesení až na poslední chvíli rozhodnout někteří poslanci, například členka socialistické skupiny Radka Maxová či občanský demokrat Evžen Tošenovský z konzervativní frakce.

"Pan Babiš má problémy, které je nutné řešit, ale nerad bych to podmiňoval zpochybňováním vlády práva a následnou aktivací mechanismu podmíněnosti na ochranu rozpočtu unie," sdělil ČTK Tošenovský. Jeho stranická kolegyně Veronika Vrecionová chce naproti tomu usnesení podpořit v každém případě, ačkoli má rovněž výhrady k některým bodům týkajícím se například kritiky české justice.

Mezi poslanci, kteří budou hlasovat proti, jsou čeští členové liberální frakce zvolení za Babišovo hnutí ANO. "Rezoluce nepopisuje skutečný stav a přehlíží některá podstatná fakta a také snahu ČR věc řešit. Nelze podpořit dokument, který volá po plošném zastavení dotací pro všechny občany či firmy v ČR," odpověděla na dotaz ČTK poslankyně Martina Dlabajová. Podle její kolegyně Dity Charanzové se může zastavení dotací požadované rezolucí dotknout i českých obcí či neziskových organizací, což místopředsedkyně EP podpořit nehodlá.

Komunistická europoslankyně Kateřina Konečná, jejíž strana Babišův menšinový kabinet podržela při nedávném hlasování o nedůvěře v Poslanecké sněmovně, se dnes chce zdržet hlasování.

Vzhledem k tomu, že poslanci hlasují kvůli trvajícím koronavirovým omezením na dálku, potrvá večerní sčítání hlasů delší dobu a výsledek parlament zveřejní ve čtvrtek ráno.