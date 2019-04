Štrasburk - Europoslanci budou dnes hlasovat o posílení Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) či o novelizaci směrnice o ochraně spotřebitele, která se mimo jiné věnuje i dvojí kvalitě potravin. Hlasovat se bude také o pravidlech zaměřených na urychlení odstraňování teroristického obsahu z internetu. Nynější plenární jednání ve Štrasburku je poslední před volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteční koncem května.

Cílem nového nařízení o Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž je lépe agenturu připravit na současné migrační a bezpečnostní výzvy. Právní úprava počítá s vytvořením nového stálého desetitisícového sboru pohraniční a pobřežní stráže EU, který by měl podpořit vnitrostátní orgány při plnění úkolů v oblasti kontroly hranic a návratové politiky i v boji proti přeshraniční kriminalitě.

Počet zaměstnanců nového Frontexu by se měl do roku 2021 zvýšit na pět tisíc a do roku 2027 na dvojnásobek. Nařízení počítá i s rezervním týmem pro rychlé nasazení v případě nouzových situací. Na reformě Frontexu se europoslanci již předběžně domluvili s členskými státy.

Poslanci budou také hlasovat o nových pravidlech ochrany spotřebitele, které mají zpřehlednit rozhodování o pořadí zobrazovaných nabídek na online trzích a srovnávacích službách jako jsou například Amazon, eBay, Airbnb či Skyscanner. Tyto služby by podle nových pravidel měly v budoucnu zveřejnit hlavní parametry, které určují pořadí nabídek, v jakém se zobrazí spotřebiteli na základě jím zadaného vyhledávání. Spotřebitelé by také měli být jasně informováni, zda nakupují výrobky nebo služby od obchodníka nebo od soukromé osoby.

Nová směrnice, na jejímž znění se již neformálně dohodli vyjednavači EP a členských států, se také věnuje problematice dvojí kvality výrobků, tedy situaci, kdy jsou výrobky odlišného složení či s různými charakteristikami nabízeny v různých zemích pod stejnou značkou. Text obsahuje ustanovení o přezkumu, které požaduje, aby Evropská komise po dvou letech od vstupu směrnice v platnost vyhodnotila současný stav a případně navrhla zařazení dvojí kvality výrobků mezi nekalé obchodní praktiky.

Hlasovat budou poslanci také o nařízení, jež by mělo urychlit odstraňování teroristického obsahu z internetu. Weby by podle něj měly hodinu od doručení příkazu na odstranění závadného obsahu. V případně schválení bude text předmětem jednání povolebního EP a členských zemí.