EP bude hlasovat o Polsku či o včelách, předá Sacharovovu cenu

Štrasburk - O usnesení odsuzujícím polské "zóny bez ideologie LGBT" i o strategii ochrany opylovačů v Evropské unii budou dnes hlasovat poslanci Evropského parlamentu (EP). Dopoledne před nimi při debatě o posledním unijním summitu vystoupí šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady Charles Michel. Na programu třetího dne probíhajícího plenárního zasedání je také slavnostní předání letošní Sacharovovy ceny.

Ocenění za svobodu myšlení EP v říjnu udělil akademikovi Ilhamovi Tohtimu, který v Číně hájil práva převážně muslimské menšiny Ujgurů. Cenu ale dnes ve Štrasburku převezme jeho dcera Jewher Ilhamová, protože laureát si aktuálně v čínském vězení odpykává doživotní trest. V roce 2014 byl uznán vinným z podněcování separatismu poté, co otevřeně kritizoval restriktivní politiku čínské centrální vlády v provincii Sin-ťiang, která je domovem ujgurské menšiny.

Po předání Sacharovovy ceny se bude v EP hlasovat mimo jiné o usnesení, jehož návrh odsuzuje diskriminaci a porušování základních práv osob LGBTI (zkratka pro lesby, gaye, bisexuální, transgenderové a intersexuální osoby) a nenávistné projevy veřejných orgánů. Europarlament takto reaguje na postup některých polských vojvodství, okresů a obcí, které letos vyhlásily "zóny bez ideologie LGBT" nebo přijaly podobná symbolická opatření.

Europarlament dnes také zaujme stanovisko k loňské iniciativě Evropské komise týkající se ochrany včel a dalších opylovačů. Ta podle členů výboru pro životní prostředí není dostatečnou odpovědí na mnohé příčiny úbytku opylovačů. Požadují proto další omezování používání pesticidů, rozsáhlejší podporu výzkumu či lepší monitorování situace.

V návaznosti na úterní rozpravu se pak bude hlasovat o usnesení týkajícím se stavu právního státu na Maltě a vyšetřování vraždy tamní novinářky Daphne Caruanaové Galiziové. V neposlední řadě by mělo být po dnešku známé jméno evropského ombudsmana pro příštích pět let. Volba dnes pokračuje poté, co v úterním prvním kole žádný z pěti kandidátů nezískal potřebnou většinu odevzdaných hlasů.