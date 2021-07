Enrique: Byl to ten nejpoklidnější penaltový rozstřel, který jsem kdy zažil

Petrohrad - Nejpoklidnější penaltový rozstřel v životě prožil ve čtvrtfinále mistrovství Evropy proti Švýcarsku podle vlastních slov trenér španělských fotbalistů Luis Enrique díky tomu, že se na něj jeho svěřenci poctivě připravovali. Nakonec v něm uspěli 3:1 a o finále si zahrají s Itálií. Podle Enriqueho i brankáře Unaie Simóna už teď musí "La Roja" po postupu do semifinále Euro vyhrát.

Tým z Pyrenejského poloostrova vedl v Petrohradu od osmé minuty po vlastní brance Denise Zakariy. O hodinu později vyrovnal Xherdan Shaqiri. Od 77. minuty hráli Švýcaři bez vyloučeného Rema Freulera. Ani přes velký tlak v prodloužení ale Enriqueho svěřenci nerozhodli.

Rozstřel načal kapitán Sergio Busquets, který trefil tyč. Španělé v tu chvíli neproměnili šestou penaltu za sebou. Ze tří z následujících čtyř se už nemýlili, zatímco Švýcaři po úspěšném Mariu Gavranovicovi selhali třikrát po sobě.

"Byl to ten nejpoklidnější penaltový rozstřel, který jsem kdy zažil, protože si každý z nás splnil domácí úkol. Všichni jsme penalty trénovali a já s realizačním týmem už jsme nic jiného dělat nemohli. Říká se, že penalty jsou loterie, ale to je naprostá lež," citoval web UEFA Enriqueho.

Vyzdvihl přístup svého mužstva. "I kdybychom na penalty prohráli, tak si hráči vedli znamenitě. Tím, jak zápas zvládli, jak hráli a jak reprezentovali Španělsko," řekl jednapadesátiletý rodák z Gijonu.

Do Freulerova vyloučení se podle něj hrálo vyrovnaně. "Červená karta ale všechno naprosto změnila. Dominovali jsme, byli jsme nebezpeční a vytvářeli si šance," prohlásil bývalý hráč Realu Madrid a Barcelony, kterou i vedl.

"Nebylo správné, že došlo na penalty. Měli jsme rozhodnout dřív. Nakonec se ale fotbal ukázal jako spravedlivý, jsme zaslouženými vítězi," uvedl Simón, který byl vyhlášen hvězdou duelu. "Popravdě bych cenu udělil Yannu Sommerovi," ocenil Simón švýcarského brankáře.

Španělé, kteří v osmifinále zdolali Chorvatsko 5:3 po prodloužení, jsou mezi čtyřmi nejlepšími celky evropského šampionátu po devíti letech. Pokaždé, když ve čtvrtfinále zvítězili, turnaj ovládli (1964, 2008 a 2012). Se třemi triumfy jsou spolu s Německem nejúspěšnější zemí na Euru. V úterním semifinále v londýnském Wembley vyzvou Italy.

"Od začátku tvrdím, že jsme bez přehánění jedno ze sedmi nebo osmi mužstev, které může trofej vyhrát. Teď jsme jedním ze čtyř. Jsme na to velmi hrdí. Bylo by směšné myslet si, že my nebo kterýkoli z ostatních semifinalistů by se spokojil s postupem mezi nejlepší čtyřku. Všichni se chceme dostat do finále a vyhrát ho," konstatoval Enrique.

"Musíme se vyvarovat chyb, ale také zapomenout na toto utkání, protože nás čeká velmi složitý soupeř. Musíme jít do semifinále odpočatí, sebevědomí a s hlavami nahoře. Teď už musíme Euro vyhrát," řekla čtyřiadvacetiletá jednička Bilbaa Simón.