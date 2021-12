Engel chce na Dakaru uspět v kategorii bez asistence,myslí i na absolutní pořadí

Praha - Osmý start na Rallye Dakar a premiérový v kategorii Original by Motul pro závodníky bez asistence čeká v lednu motocyklového jezdce Milana Engela. Člen týmu Orion Moto Racing Group se chce pokusit o výrazný úspěch v kategorii, zároveň však má ambice dobře se umístit i v absolutním pořadí. Jeho dosavadním maximem je 15. místo z roku 2019.

"Cíle jsou velké. Musím se ale držet při zemi, v nové kategorii jedu poprvé a nevím, co mě potká. Nevím, jak se s tím vypořádám. Chci dojet ve zdraví do cíle, to je hlavní," řekl Engel ČTK.

Třicetiletého motocyklistu čeká v lednu osmý Dakar, přitom nechybělo mnoho a na startu v Saúdské Arábii chyběl. V říjnu měl na Marocké rallye těžký pád, zlomil si klíční kost a musel na operaci.

"Už jsem ale v pohodě. Věnoval jsem tomu hodně času a tělo mám srostlé. Už nemám problém dělat s rukou cokoliv, jsem bez omezení," uvedl Engel, který v prosinci absolvoval tréninkové jízdy v Dubaji.

Start v kategorii bez asistence bere jako velkou výzvu. Jeho výhodou bude, že tým MRG bude na Dakaru klasicky fungovat, v jeho barvách totiž pojede i další motocyklista Martin Michek. "Je dobré, že tým tam bude pořád se mnou, i když mi nemůžou pomáhat. Jen psychicky. Motorka musí být v uzavřeném prostoru, takže vše kolem techniky si musím zařídit sám. V tom to bude náročné," podotkl Engel.

Se servisováním motocyklu KTM by problém mít neměl, o techniku se stará i v průběhu roku. Jen neví, jak se na něm bude projevovat únava. "Doteď jsem se soustředil sám na sebe a motorku jsem přenechal mechanikům. Teď se budu o vše starat sám. Po dlouhé etapě budu chodit pozdě spát a únava se nastřádá. Pak přijdou chyby. Doufám, že tohle se mi vyhne a bude to dobré," uvedl závodník z Josefova Dolu na Liberecku.

I přes zvýšenou náročnost ale neplánuje měnit styl jízdy. "Každý jezdec se rozhoduje individuálně, jakým tempem pojede. Myslím si, že pojedu jako doteď. Nebudu přizpůsobovat jízdu, abych nespadl nebo nezničil motorku. Tempo bude stejné. Chci koukat i na absolutní pořadí, ne jen na kategorii," dodal Enge, který v minulém ročníku skončil osmnáctý.