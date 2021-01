Enge hned první den na Dakaru ztratil pět hodin, náladu ale ne

Ilustrační foto - Závodník Tomáš Enge hovoří s novináři 24. listopadu 2020 v areálu pískovny Ledčice u Roudnice nad Labem na Litoměřicku, kde týmy Tatra Buggyra racing a Buggyra Zero Mileage racing uspořádaly tiskovou konferenci před odjezdem na Rallye Dakar 2021.

Ilustrační foto - Závodník Tomáš Enge hovoří s novináři 24. listopadu 2020 v areálu pískovny Ledčice u Roudnice nad Labem na Litoměřicku, kde týmy Tatra Buggyra racing a Buggyra Zero Mileage racing uspořádaly tiskovou konferenci před odjezdem na Rallye Dakar 2021. ČTK/Hájek Ondřej

Biša (Saúdská Arábie) - Hned v první etapě Rallye Dakar zjistil automobilový jezdec Tomáš Enge, že ho při premiéře na slavném závodě nečeká nic jednoduchého. Jediný Čech, který se představil v mistrovství světa formule 1, v úvodní etapě ztratil po technických problémech více než pět hodin a do cíle v Biše dojel za tmy.

"Tak konečně jsem si to vychutnal. Stalo se to, před čím mě všichni varovali. Dakar je prostě dlouhý a nevyzpytatelný," řekl Enge, který startuje společně s Vlastimilem Tošenovským s buggynou Can-Am v kategorii "lehkých" prototypů.

Pilot týmu Buggyra Zero Mileage Racing měl v neděli potíže od začátku. "Ještě nevíme, kde je přesně problém, ale auto jelo od začátku jen na zadní pohon a zřejmě kvůli tomu se přehřívaly zadní poloosy, praskla jedna, pak i druhá," řekl Enge. Ve výsledkové listině proto dlouho chyběl. "Třicet kilometrů před cílem jsme museli udělat provizorní opravu, která nám zajistila to, že jsme tady, a i když s velkou ztrátou, tak pokračujeme dál," podotkl Enge.

Čtyřiačtyřicetiletý jezdec, jenž před Dakarem neabsolvoval žádnou dálkovou rallye, ale neztrácí dobrou náladu. "O to větší zábava to teď bude," řekl Enge, jenž dopředu avizoval, že letos chce hlavně získávat zkušenosti. Příležitost bude mít již dnes, kdy účastníky rallye čeká 685 km dlouhá trasa z Biši do Vadí ad-Davásir, z níž 457 km bude tvořit rychlostní zkouška.