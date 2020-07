Enge by měl mít na začátku září jasno, zda pojede Rallye Dakar

Bakov nad Jizerou (Mladoboleslavsko) - Na začátku září by mělo být definitivně jasno o tom, zda automobilový jezdec Tomáš Enge pojede v lednu slavný etapový závod Rallye Dakar. Třiačtyřicetiletý jediný český účastník mistrovství světa formule 1 by se měl představit v kategorii vozů buggy.

"Zatím se na to připravuji mentálně i fyzicky, ale potvrzené to ještě není. Já to procentuálně vidím na 100 procent, ale nejsem ten, který o tom rozhoduje. Čekáme na potvrzení od partnerů a sponzorů, protože Dakar není levná záležitost," řekl Enge novinářům.

"Myslím, že na začátku září budeme vědět, jestli to dopadne, nebo ne. Doufám tedy, že během následujících dvou měsíců se rozhodne, protože potom už se musíme připravovat i v terénu samotném, než by se odjelo do Dakaru," doplnil jezdec, kterého letos angažovala stáj Buggyra.

Případnou účastí na Dakaru by si splnil jeden z posledních závodnických snů. "Já to říkám už několik let. Doteď jsem na to neměl čas, protože jsem měl jiné aktivity - závodní aktivity a jinou práci kolem závodění. Teď na to ten čas je, takže karty jsou otevřené. Doufám, že to dopadne," uvedl Enge, který měl letos za Buggyru startovat v okruhovém seriálu speciálů GT v Asii, ale závody byly kvůli koronavirové pandemii zrušeny.

"Já jsem vlastně zažil v závodění už skoro všechno. Formulové závody, závody cestováních aut, GTčka, jel jsem Le Mans, IndyCar, závodil jsem v rallye. Zažil jsem toho hrozně moc a myslím, že Dakar je ta poslední třešnička na dortu, kterou jsem doteď nezažil. Bude to všechno pro mě nové - nová atmosféra, nový styl závodění. Člověk si na to bude muset zvyknout, pochopit to a jít postupnými krůčky. Když nebude mít respekt, nedosáhne cíle," dodal Enge.

Startovat by měl v kategorii buggy. "Už jsem s buginou testoval, jezdil jsem ve vojenském prostoru v Milovicích. Mně nedělá problém jet s čímkoliv, co má čtyři kola. Já jsem se do toho okamžitě zamiloval. Auto je lehké, hravé. Má to pěkný výkon, ale přitom to není nebezpečné, protože to může jet maximálně 130 kilometrů za hodinu podle předpisů," uvedl Enge.

"Já se na tu výzvu těším. Nehledě na to, že člověk v bugině jede se spolujezdcem a na rozdíl od motorkářů a čtyřkolkářů se může spoléhat právě na navigování toho spolujezdce. Takže věřím, že když příprava bude dostatečná, dobrá, auto bude dobré, což věřím, a sponzoři budou nakloněni, tak všechno dobře dopadne," doplnil.