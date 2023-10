Energoaqua podle soudu způsobila otravu Bečvy

Vsetín – Společnost Energoaqua podle dnešního rozsudku vsetínského okresního soudu způsobila otravu řeky Bečvy z 20. září 2020. Trest jí však soud neuložil. Podle soudkyně Ludmily Gerlové se nepodařilo zjistit, co přesně se v podniku stalo. Právnická osoba podle soudkyně není v tomto případě objektivně trestně odpovědná. Firma se však podle rozsudku při havárii mohla dopustit přestupku, věc proto soud postoupil České inspekci životního prostředí. Ředitele podniku Oldřicha Havelku soud obžaloby z otravy řeky zprostil. Rozsudek není pravomocný, soudkyně Ludmila Gerlová jej nadále odůvodňuje.

"Soud dospěl k tomu, že společnost Energoaqua způsobila havárii na řece Bečvě," uvedla v odůvodnění rozsudku soudkyně Gerlová. Nepodařilo se však podle ní zjistit, co přesně se v podniku před otravou řeky stalo. V případě ředitele Havelky soud rozhodl, že žalovaná věc není trestným činem. Obžaloba Havelkovi mimo jiné kladla za vinu, že jeho přičiněním firma neoprávněně nakládala s kyanidy jako s odpadními vodami a nikoliv jako s odpady. Podle státního zástupce též neoprávněně rozhodl o změně využívání lagun ve firmě Energoaqua. Jejich takzvané obtokování mělo podle obžaloby za následek, že laguny nemohly zastavit případný únik nedostatečně vyčištěných vod do řeky.

Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozil Havelkovi jeden rok až pět let vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest. Zmocněnec podniku Vladimír Kurka i Havelka vinu opakovaně odmítli.

Podle státního zástupce Jiřího Sachra řeku otrávily kyanidy a šestimocný chrom. Firmě Energoaqua navrhoval uložit peněžitý trest 21 milionů korun. Pro Havelku žádal podmíněný trest zhruba ve třetině zákonné trestní sazby a pokutu milion korun. Obžalovaní i jejich obhájce Jiří Obluk požadovali zproštění obžaloby. Neexistuje podle nich žádný důkaz, který by svědčil o vině společnosti a jejího ředitele.

Soud mediálně velmi sledovaný případ začal v hlavním líčení projednávat koncem ledna. Od té doby se i s dneškem uskutečnilo 29 jednacích dní. Vypovídaly desítky svědků, soud předvolal také několik soudních znalců. Spis k případu má přibližně 7000 stran.

Společnost Energoaqua spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, kde zajišťuje i čištění odpadních vod. Z areálu vytékají přes 13 kilometrů dlouhým kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Podle obžaloby se znečištění do řeky dostalo právě tímto kanálem. Zástupci firmy to odmítli. Uvedli, že první ryby začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od této vyústi, je tedy podle nich vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla Energoaqua. Zapravdu jim dávají i někteří vědci a rybáři. Blíže místu úhynu prvních ryb má výusť například valašskomeziříčská chemička Deza.

Podle státního zástupce způsobila Energoaqua znečištění Bečvy jedovatými kyanidy a šestimocným chromem nejméně na 37 kilometrech řeky. Obžaloba uvádí, že to mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb. Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov.