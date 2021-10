Energoaqua a její ředitel obvinění z otravy Bečvy žádají zastavení stíhání

Vsetín - Společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a její ředitel Oldřich Havelka dnes podali policii a dozorujícímu státnímu zástupci návrh na zastavení svého trestního stíhání kvůli loňské otravě řeky Bečvy. Vyplývá to z tiskového prohlášení, které Energoaqua rozeslala médiím. Policie firmu a jejího ředitele obvinila v červnu, Havelka vinu odmítá. Dozorující státní zástupce Petr Bareš z Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně dopoledne ČTK řekl, že o návrhu nic neví.

Energoaqua a Havelka se při své žádosti opírají se o vědeckou expertizu vypracovanou vědci Ivanem Holoubkem, Blahoslavem Maršálkem a Jakubem Hruškou, která podle nich vyvrací dosavadní znalecké zkoumání, na jehož základě byli obviněni. Podle expertizy nelze kvůli nedostatku odebraných vzorků ani jednoznačně stanovit, která látka způsobila otravu řeky a úhyn 40 tun ryb.

Energoaqua kritizuje zejména posudek soudního znalce Jiřího Klicpery, s nímž policie pracuje. "Expertiza především zpochybňuje použitelnost znalcem provedeného pokusu s látkou fluorescein ohledně stanovení mísící zóny s tím, že na základě stávající důkazní situace, tj. především z odebraných a analyzovaných vzorků, kterých je s ohledem na problematickou koordinaci úkonů příslušných správních orgánů bezprostředně po zjištění šetřené havárie na řece Bečvě nedostatek, nelze ani jednoznačně určit, jaká znečišťující látka či směs a v jaké koncentraci a množství způsobila kontaminaci vody v řece Bečvě, a dokonce ani na kterém místě k tomu došlo a kdo byl původcem této havárie," uvedla v prohlášení firma.

První ryby podle jejích zástupců začaly hynout zhruba až 3,5 kilometru od vyústění z čistírny odpadních vod společnosti. To podle expertizy, na kterou se odkazují, znamená, že je prakticky vyloučeno, aby původcem ekologické havárie reálně byla společnost Energoaqua.

Žalobce Bareš dopoledne ČTK řekl, že o podání neví. "Takový návrh ke mně do dnešního dne nedorazil," uvedl před 10:00 státní zástupce. Před několika dny krajští žalobci rozhodli, že je trestní stíhání obviněných v kauze ekologické havárie v řece Bečvě vedeno důvodně. Státní zástupci z olomouckého krajského státního zastupitelství k tomuto rozhodnutí dospěli po prověření postupu Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně. Podnět na přezkum podala obhajoba, a to poté, co Bareš zamítl stížnosti obviněných proti usnesení o zahájení trestního stíhání jako nedůvodné.

Firmu a Havelku stíhá policie za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Havelkovi hrozí až pětiletý trest odnětí svobody, firmě zákaz činnosti a peněžitý trest. Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v areálu i čištění odpadních vod, odcházejí z něj kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zastavila vyšetřování experimentu se solným roztokem, který na řece Bečvě letos provedli kvůli loňské otravě vědci a rybáři. Případ tak uzavřela bez postihu. Původně přitom inspektoři měli za to, že pokusem mohl být porušen vodní zákon. Pochybení nenašel ani Zlínský kraj, případ je tak definitivně uzavřen. Napsal to dnes server iROZHLAS.cz. Pokus ověřoval, jak se v Bečvě mísí vypuštěné anorganické látky, a jeho výsledky zpochybnily znalecký posudek pro policii.

Ekologická havárie, kterou loňského 20. září podle ČIŽP způsobily kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku.