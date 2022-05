Energetické skupině innogy loni v ČR meziročně klesly tržby i zisk

Praha - Energetická skupina innogy loni v ČR dosáhla čistého zisku 1,8 miliardy korun, meziročně o 600 milionů korun méně. Utržila 32,7 miliardy korun, což je v meziročním srovnání o 1,6 miliardy korun méně. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti, kterou dnes zveřejnila ve Sbírce listin. Značka innogy je největším dodavatelem plynu v Česku, má 1,1 milionu odběratelů plynu a téměř 600.000 odběratelů elektřiny.

Společnost innogy Energie, která je součástí skupiny, vykázala pokles čistého zisku o 35 procent na 1,34 miliardy korun. Způsobil to prudký růst nákupních cen elektřiny a plynu, který srazil marže z prodeje obou komodit koncovým zákazníkům. Na výsledky firmy innogy Energie ve středu upozornil Ekonomický deník.

Podle předsedy představenstva innogy Tomáše Varcopa se skupina musela vypořádat mimo jiné s rostoucími cenami energií. "Na začátku roku rostly ceny energií pozvolně, ovšem v polovině roku už byly na dvojnásobku a od září jsme byli svědky naprosto bezprecedentního růstu. S ohledem na veškeré náročné výzvy lze celkově rok 2021 hodnotit jako úspěšný a hospodářský výsledek na úrovni očekávání jako velmi dobrý," uvedl Varcop ve výroční zprávě.

Společnost innogy chce letos mimo jiné eliminovat dopady energetické krize na výsledek hospodaření za letošní rok. Dnes zveřejněná výroční zpráva se věnuje i ruské invazi na Ukrajinu, zmiňuje mimo jiné evropské sankce proti Rusku a hrozbu zastavení dodávek plynu.

"Nelze vyloučit, že jedním z důsledků tohoto vývoje by mohlo být zastavení dodávek zemního plynu z Ruska do Evropy, byť by to mělo negativní dopady na obě strany. Pokud by tato situace nastala, mohlo by to mít významné negativní dopady do hospodaření společnosti a případně hodnoty jejích aktiv či pasiv, které ovšem nelze v tuto chvíli vyčíslit," uvedlo innogy.

V roce 2021 innogy Energie prodala svým koncovým zákazníkům přes 30 milionů megawatthodin (MWh) zemního plynu, což představuje meziroční nárůst o 11 procent. Prodej elektřiny vzrostl o 19 procent na čtyři miliony megawatthodin. Vliv na to měl mimo jiné pád dodavatele Bohemia Energy. V případě innogy Energie se jednalo u plynu o více než 200.000 zákazníků, firma získala desítky tisíc nových smluv.

Skupinu innogy v ČR, která zaměstnává 1400 lidí, tvoří aktuálně mimo jiné společnosti innogy Energie, innogy Zákaznické služby, innogy Energo a řídicí společnost innogy Česká republika. Majitelem skupiny innogy v ČR je od předloňska maďarská energetická skupina MVM.