Energetická firma EG.D letos investuje přes 7 mld. Kč, meziročně o 2 mld. víc

České Budějovice - Společnost EG.D ze skupiny E.ON letos investuje přes sedm miliard korun do distribuční sítě. Je to zhruba o dvě miliardy víc než poslední léta. Nároky na distribuční síť se zvyšují. EG.D se musí vypořádat s rekordním počtem žádostí o připojení solárních elektráren, s rozvojem elektromobility, vzniknou nové rozvodny, firma také zmodernizuje plynovody. ČTK to dnes sdělil mluvčí E.ON Roman Šperňák.

"Každoročně investujeme do sítě více než pět miliard korun. Letos plánujeme investice oproti minulým letům ještě navýšit, a to na více než sedm miliard korun. Za navýšením investic stojí zejména prudce se zvyšující zájem o připojování obnovitelných zdrojů, zvláště fotovoltaických elektráren, u kterých jen vloni meziročně vzrostl počet žádostí o připojení o 430 procent. Dále je to rozvoj dobíjecí infrastruktury pro elektromobily a větší nároky na stabilitu a kvalitu dodávek ze strany firem i domácností," řekl místopředseda představenstva společnosti EG.D Pavel Čada. Loni připojila do sítě přes 11.500 nových fotovoltaických elektráren, meziročně 3,5krát víc.

Zhruba 1,6 miliardy dá letos firma do zařízení na hladině velmi vysokého napětí. Více než třetinu této částky vynaloží na obnovu venkovního vedení 110 kilovoltů (kV) především na Vysočině, jižní a východní Moravě. Jde o sedm projektů. "Dále chceme tento rok modernizovat rozvodny asi za 550 milionů korun. Mezi nejvýznamnější patří přestavba spínací stanice na transformovnu 110/22 kV v Českých Budějovicích. Podobnou přestavbu trafostanice plánujeme letos zahájit i v Brně," řekl vedoucí investic EG.D říká Ladislav Mikuláš.

Do obnovy vysokého a nízkého napětí v regionech vloží letos firma přes čtyři miliardy korun. Jedním z trendů je také to, že se venkovní vedení přesouvá pod zem. Objem investovaných peněz vzrostl proti loňsku i u plynárenské soustavy. Firma distribuuje plyn na jihu Čech a Pelhřimovsku. Letos chce modernizovat plynovody a další části této sítě za víc než 350 milionů korun.

"Na jihu Čech a Pelhřimovsku chystáme několik strategických staveb. Jednou z nich je navýšení kapacity vysokotlakého potrubí v oblasti Sezimova Ústí, a to zejména kvůli zajištění dostatečného množství zemního plynu pro teplárnu Tábor," uvedl vedoucí správy zemního plynu EG.D Petr Honsa.

Česká energetická skupina E.ON má asi 3500 zaměstnanců. Prostřednictvím své distribuční sítě dlouhé 66.000 kilometrů zásobuje elektřinou 1,1 milionu zákazníků především z jižních Čech, Vysočiny a jižní Moravy. Její tržní podíl činí asi 21 procent. V distribuci plynu disponuje více než 4000 kilometrů dlouhou sítí, zásobuje 110.000 odběrných míst a její podíl na trhu s plynem v ČR je asi 10,5 procenta. Dvě klíčové společnosti skupiny E.ON ČR, firmy EG.D a E.ON Energie, měly v roce 2021 v součtu zisk po zdanění 6,07 miliardy korun. Zisk obou společností meziročně stoupl zhruba o miliardu.