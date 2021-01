Emmons a Špotáková motivují rodiče, aby vedli děti k pohybu

Praha - Olympijské šampionky a matky Kateřina Emmons a Barbora Špotáková spojily síly v kampani Českého olympijského výboru (ČOV) a snaží se motivovat rodiče, aby vedli své děti k pohybu. Vzhledem k aktuálním omezením kvůli pandemii koronaviru to nikdo jiný dělat nemůže a pohyb je pro děti důležitý.

Až na větší pauzu na konci loňského jara a v létě a další krátká uvolnění jsou české děti už prakticky rok bez organizovaného sportu. Většina z nich nechodí ani do školy, kde je beztak zakázaný tělocvik. Přes den tráví hodiny doma při on-line výuce.

Motivace k pohybu je na rodičích. Patří k nim i olympijské šampionky Emmons a Špotáková. "Nejsem jenom olympijská vítězka, jsem hlavně máma. Děti si zaslouží pohyb," vzkázaly shodně v nahrávkách na sociálních sítích.

Bývalá střelkyně Emmons, zlatá medailistka z Pekingu 2008, je čtyřnásobnou matkou. "Moc mě mrzí, že děti teď nemají sportovní vyžití. Přitom pohyb je pro ně stejně důležitý jako mytí rukou nebo čištění zubů. Sama vím, jak náročné je pro rodiče skloubit práci, péči o děti, distanční výuku a další aktivity. Největší porce zodpovědnosti leží na nich, proto jsme je chtěly podpořit, přidat pár nápadů, jak děti rozhýbat i za stávající situace," uvedla na webu olympijského týmu.

Na její děti prý vždy funguje, když jim vytyčí cíl. "Takže když jdeme na dlouhou procházku, proložíme si ji nějakou opičí dráhou, přeskakujeme louže nebo si dáváme krátké úseky, kde třeba všichni popoběhneme, každý podle svého - přeci jen mám děti věkově dál od sebe. A taky je baví, když si aktivity při procházce vymýšlejí sami," vyprávěla.

Konkrétní tipy přinesla i světová rekordmanka a dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Špotáková, která má dva syny. "Na zahradě hrajeme něco jako babu se starým plyšákem. Říkáme o něm, že je strašidlo, a házíme ho po sobě. Rozhýbe to všechny, dokonce i babičky a dědečky," líčila. Její starší syn Janek je druhák, takže patří k těm šťastnějším, kteří se vzdělávají přímo ve škole. Další pohyb má alespoň cestou do školy a domů.

Odborníci upozorňují, že nedostatek pohybové aktivit u dětí bude mít dlouhodobé následky. Renomovaný profesor Pavel Kolář v nedávném rozhovoru pro Českou televizi zopakoval, že pohyb buduje imunitu a některé ztráty z dětství nelze v dospělosti dohnat. Jeho názory obě šampionky sdílely. "To, co se děje dnes, bude mít důsledky v následující letech. Nevím přesně, ve kterém stupni PES se počítá se znovuzavedením tělocviku, ale předpokládám, že to nastane až na svatého Dyndy," poznamenala Špotáková.

Termín v nedohlednu, který odhaduje, je přesný. Platná matice PES počítá s obnovením tělocviku až ve druhém stupni. Česko je aktuálně v nejvyšším pátém a někteří odborníci hovoří o tom, že by kvůli nakažlivější britské mutaci měl být zaveden ještě přísnější šestý stupeň. Nově se vláda hodlá řídit nejen podle rizikového skóre, ale také podle zatížení nemocnic. Podle indexu je Česko sedmý den ve čtvrtém stupni, ale vláda plánuje uvolnění, až bude maximálně 3000 hospitalizovaných s covidem. Nyní jich je 6608, tedy více než dvojnásobek.