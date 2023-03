Emisní norma Euro 7 je potenciálně škodlivá pro životní prostředí, řekl Kupka

Ministr dopravy Martin Kupka vystoupil na tiskové konferenci před odletem do Štrasburku, kde bude jednat s resortními protějšky o změně normy Euro 7, 13. března 2023, Praha.

Praha - Emisní norma Euro 7 je podle českého ministra dopravy Martina Kupky nerealistická a v některých evropských zemích včetně Česka potenciálně škodlivá pro životní prostředí. Ministr to řekl ve Štrasburku po jednání se svými protějšky ze sedmi zemí Evropské unie.

Kupka se ve Francii sešel s ministry dopravy Německa, Itálie a Polska, k jednání se na dálku připojili i zástupci Slovenska, Rumunska, Portugalska a Maďarska. Mezi hlavní odpůrce návrhu Euro 7/VII patří právě Itálie a Německo, kde je stejně jako v Česku automobilový průmysl důležitou součástí ekonomiky.

Norma Euro 7 by podle Kupky mohla škodit životnímu prostředí, jelikož v zemích jako Česko "by přispěla ke stárnutí automobilové flotily v ulicích".

Emisní norma Euro 7, kterou navrhla Evropská komise (EK), má mimo jiné omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší, a to nejen z výfuků, ale také brzd a pneumatik. Cílem je také sladit limity pro benzinová a naftová auta. Vozidla jí budou muset vyhovovat dvakrát déle než dosavadním standardům a kromě výfuků se bude vztahovat i na brzdy a pneumatiky. Vozy mají mít navíc čidla, která emise umožní kdykoliv zkontrolovat. Pokud pravidla schválí členské země a Evropský parlament (EP), měla by pro nová osobní auta platit od poloviny roku 2025, pro nákladní o dva roky později.

Kupka dnes řekl, že doufá nejen ve změnu "nerealistických požadavků", které by Euro 7 kladlo na automobilový průmysl, v příštím měsíci, ale i v odložení začátku platnosti normy, a to alespoň o čtyři roky. Zpravodajem pro Euro 7 za EP je český europoslanec Alexandr Vondra z frakce Evropských konzervativců a reformistů. Ten dnes řekl, že vyjednávání jsou teprve na začátku a že si je jistý, že změny se prosadit podaří.

Současně platnou normou je od roku 2014 Euro 6. Ta kromě dalšího snížení limitů emisí oxidu uhelnatého například zavedla recirkulaci výfukových plynů a u naftových vozů systém AdBlue, který do zplodin vstřikuje močovinu, aby neutralizoval oxidy dusíku.