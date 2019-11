Emery byl odvolán od Arsenalu, tým převzal Ljungberg

Londýn - U fotbalistů Arsenalu po roce a půl skončil trenér Unai Emery. Vedení londýnského klubu španělského kouče odvolalo po sérii sedmi soutěžních zápasů bez vítězství, což je nejhorší šňůra "Kanonýrů" po 27 letech. Tým dočasně převezme Emeryho asistent a bývalý záložník Arsenalu Švéd Freddie Ljungberg.

"Toto rozhodnutí bylo učiněno vzhledem k tomu, že výsledky a výkony nebyly na požadované úrovni. Freddie Ljungberg má naši plnou důvěru a věříme, že nás posune dopředu. Hledání nového trenéra je v plném proudu," uvedl Arsenal na klubovém webu.

Emery přišel do Arsenalu v květnu 2018 jako nástupce Francouze Arséna Wengera, který londýnské mužstvo vedl 22 let. Svoji první sezonu zakončil na pátém místě anglické ligy a postoupil do finále Evropské ligy, kde jeho svěřenci podlehli Chelsea 1:4.

Špatné výsledky a výkony v aktuálním ročníku ale Emeryho dostávaly pod stále větší tlak. Poslední kapkou pro vedení byla čtvrteční domácí porážka 1:2 od Frankfurtu ve skupině Evropské ligy. V Premier League je Arsenal po 13 kolech až na osmé pozici s propastnou ztrátou 19 bodů na vedoucí Liverpool.