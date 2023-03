Embiidových 46 bodů nestačilo na Golden State, prohrál i frustrovaný Dallas

New York - Basketbalisté Philadelphie navzdory 46 bodům Joela Embiida nestačili na Golden State a prohráli 112:120. Memphis zasypal Houston 151 body a po jasné výhře (151:114) si jako další tým Západní konference zajistil účast ve vyřazovacích bojích.

Warriors prohrávali až o 11 bodů a v poslední části jim Embiid dal 13 bodů v řadě, přesto v boji o play off uspěli a dosáhli doma na jedenáctou výhru v řadě. Klíčovým košem byla trojka Jordana Poolea minutu a 18 sekund před koncem za stavu 112:110, po níž už Philadelphia neměla síly na zvrat.

Poole táhl Golden State s 33 body včetně šesti trojek, Stephen Curry nasbíral 29 bodů. Warriors jsou na západě šestí, Philadelphia i přes porážku drží na východě třetí místo. Embiid k 46 bodům přidal devět doskoků a osm asistencí.

Osmí Lakers zdolali Oklahomu City 116:111. Při absencích LeBrona Jamese, D’Angela Russella a Mohameda Bamby byl lídrem Anthony Davis s 37 body a 15 doskoky. Domácím se povedla první čtvrtina (41:25) a vedli až o 17 bodů, Davisovi pak nejvíce pomáhal rozehrávač Dennis Schröder, který 13 ze svých 21 bodů dal ve druhém poločase.

Basketbalisté Dallasu nestačili překvapivě doma na Charlotte, kterému navzdory 34 bodům, 10 doskokům a osmi asistencím Luky Dončiče podlehli 109:117. "Před zápasem jsme se bavili o tom, o co hrajeme: o play off, o titul. A hned v první části dostaneme 37 bodů. Asi nás play off moc nezajímá," zlobil se trenér Jason Kidd.

Dallas proti předposlednímu týmu tabulky Východní konference ztrácel až o 21 bodů a nedařilo se Kyriemu Irvingovi, který nasbíral 18 bodů a devět doskoků, ale trefil jen šest z 16 střel. Hornets táhl PJ Washingon s 28 body, 25 bodů přidal Gordon Hayward.

Ze západní části NBA si po Denveru zajistil účast v play off Memphis. Už do poločasu zasypal Houston 83 body. Grizzlies táhli Luke Kennard, jenž na 30 bodů potřeboval pouze 11 tříbodových pokusů a 10 proměnil, a Desmond Bane s 25 body. Ja Morant přidal bodů 18.

Páteční výsledky NBA:

Boston - Indiana 120:95, Dallas - Charlotte 109:117, Golden State - Philadelphia 120:112, LA Lakers - Oklahoma City 116:111, Memphis - Houston 151:114, Portland - Chicago 96:124, Sacramento - Phoenix 135:127, Toronto - Detroit 118:97, Utah - Milwaukee 116:144, Washington - San Antonio 136:124.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Boston 74 51 23 68,9 2. x-Philadelphia 73 49 24 67,1 3. New York 75 42 33 56,0 4. Brooklyn 73 39 34 53,4 5. Toronto 74 36 38 48,6

Centrální divize:

1. x-Milwaukee 73 53 20 72,6 2. Cleveland 75 47 28 62,7 3. Chicago 73 35 38 47,9 4. Indiana 74 33 41 44,6 5. Detroit 74 16 58 21,6

Jihovýchodní divize:

1. Miami 74 40 34 54,1 2. Atlanta 73 36 37 49,3 3. Washington 74 33 41 44,6 4. Orlando 74 31 43 41,9 5. Charlotte 75 24 51 32,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. y-Memphis 73 46 27 63,0 2. New Orleans 73 36 37 49,3 3. Dallas 74 36 38 48,6 4. San Antonio 74 19 55 25,7 5. Houston 74 18 56 24,3

Severozápadní divize:

1. y-Denver 73 49 24 67,1 2. Minnesota 74 37 37 50,0 3. Oklahoma City 74 36 38 48,6 4. Utah 73 35 38 47,9 5. Portland 73 32 41 43,8

Pacifická divize:

1. Sacramento 73 44 29 60,3 2. LA Clippers 74 39 35 52,7 3. Phoenix 73 38 35 52,1 4. Golden State 75 39 36 52,0 5. LA Lakers 74 37 37 50,0

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi.