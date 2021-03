EMA vyšetřuje 62 případů krevních sraženin po očkování AstraZenekou

Amsterodam/Berlín - Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v současnosti vyšetřuje celkem 62 případů krevních sraženin, které se v různých zemích vyskytly po podání vakcíny proti covidu-19 od společnosti AstraZeneca. Na tiskové konferenci to dnes uvedla šéfka EMA Emer Cookeová. Některé evropské země kvůli sraženinám dočasně pozastavily očkování tímto přípravkem, připomněla agentura Reuters.

Ke 44 ze 62 případů vyšetřovaných agenturou EMA došlo v Evropském hospodářském prostoru (EHP), kde vakcínu od AstraZeneky dosud dostalo 9,2 milionu lidí. EHP zahrnuje unijní členy v zóně volného obchodu a Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Do oněch 62 případů se nezapočítávají všechny případy trombózy mozkových žil a splavů (CVST), ke kterým došlo v Německu, upozornila Cookeová.

Podle Cookeové "neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly, že použití této vakcíny by mělo být omezeno u jakékoli skupiny obyvatel". Přezkoumávání rizika vzácných krevních sraženin agenturou EMA ještě neskončilo, její aktualizované doporučení se očekává na zasedání jejího bezpečnostního výboru od 6. do 9. dubna.

Německé úřady přes ujištění evropského regulátora v úterý vydaly doporučení, že přípravek doporučují pouze osobám starším 60 let. Předseda německé Stálé očkovací komise Stiko Thomas Mertens nynější opatrný postup označil za důkaz správného chodu kontrolní funkce Institutu Paula Ehrlicha (PEI), který v Německu funguje jako lékový regulátor. PEI eviduje 31 případů mozkové žilní trombózy mezi 2,7 milionu osob naočkovaných vakcínou Vaxzevria, jak AstraZeneca svou látku nově nazývá. Souvislost s očkováním zatím prokázána není, varovný mechanismus se ale v Německu i tak aktivoval, upozornil Mertens v rozhovoru s deníky skupiny Funke.