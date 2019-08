Elton John se zastal kritizovaného prince Harryho

Los Angeles/Londýn - Britský zpěvák Elton John a americká herečka a moderátorka Ellen DeGeneresová se zastali britského prince Harryho a jeho manželky Meghan, které britský bulvární tisk obvinil z pokrytectví. Dvojice, která se zasazuje za ochranu životního prostředí, totiž na letní dovolenou dvakrát cestovala soukromým letadlem. Podle Johna a DeGeneresové ale jsou takové útoky nefér.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu nedávno podnikli i se svým tříměsíčním synem Archiem výlet do Španělska a pak do jižní Francie, kde bydleli v Johnově vile ve městě Nice. Bulvární deník The Sun pak napsal, že vnuk královny Alžběty II. a jeho americká choť se chovají jako pokrytci, když létají soukromými letadly a přitom veřejně vyjadřují obavy o stav životního prostředí.

John v sérii příspěvků na twitteru připomněl své přátelství s Harryho matkou, již zesnulou princeznou Dianou, a vyzval média, aby přestala s vytrvalými útoky na Harryho a Meghan. Dodal, že dvojici poskytl z bezpečnostních důvodů své soukromé letadlo k cestě do Francie on. Společnost, která vyrovnává uhlíkové stopy podporou ekologických projektů, pak dostala příspěvek, dodal John.

DeGeneresová na twitteru napsala, že se s Harrym a Meghan potkala v Anglii a mluvila s nimi o jejich práci týkající se ochrany volně žijících živočichů. "Jsou to ti nejrozumnější, nejsoucitnější lidé. Představte si, že na vás útočí kvůli všemu, co děláte, když jediné, o co se snažíte, je zlepšit svět," dodala.

Harry a Meghan se vzali loni v květnu a v té době jejich popularita prudce vzrostla. Rok poté ale o nich v médiích vyšlo množství negativních článků, například kvůli nákladné renovaci jejich sídla.