Elton John se v Praze loučil s publikem smrští svých hitů

Praha - V Praze dnes vystoupil britský skladatel a klavírista Elton John. Koncert byl součástí jeho údajně posledního turné s názvem Farewell Yellow Brick Road. Dvaasedmdesátiletý umělec se v metropoli loučil s nadšeným publikem smrští svých hitů, kterým aplaudovala zcela zaplněná O2 arena. Podle pořadatelů dorazilo 14.000 diváků.

"Děkuji vám. Opouštím vás, ale navždy zůstanete v mém srdci," řekl pražskému publiku. Závěrečné turné se jmenuje po Eltonově slavné desce Goodbye Yellow Brick Road z roku 1973 a písně z tohoto alba tvořily velkou část programu, stejně jako při jeho poslední návštěvě Prahy v listopadu 2016.

Za doprovodu šestičlenné kapely, z níž polovinu tvořili bubeníci, zahrál Elton John své slavné balady i svižnější písně, při kterých někteří lidé opustili svá místa k sezení a tančili v uličkách a pod pódiem. Zazněly známé skladby jako Bennie and the Jets, Sorry Seems to Be the Hardest Word nebo Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time).

Extravagantní zpěvák sice střídal blyštivá saka a barevné brýle, ale jeho vystupování postrádalo pompéznost jeho koncertů v 80.letech. Na třech projekčních plochách písně doprovázely různé záběry. Například při Candle in the Wind se objevily archivní záběry Marilyn Monroe, které píseň věnoval. Později napsal novou verzi na paměť své přítelkyně, princezny Diany zesnulé při automobilové nehodě roku 1997. Sílu pacifistického apelu Daniel zase umocnily záběry z válečného Vietnamu. Během koncertu neopomněl zpěvák připomenout charitativní činnost své AIDS Foundation.

Elton John, který s básníkem a textařem Berniem Taupinem vytvořil jeden z nejúspěšnějších autorských týmů v historii populární hudby, koncert vygradoval téměř padesát let starým hitem Your Song a titulní skladbou u kritiky nejúspěšnějšího alba Goodbye Yellow Brick Road.

Celosvětové turné Farewell Yellow Brick Road začalo loni v září v USA, z Evropy se letos přemístí do Asie a Austrálie. V Jižní Americe Elton John vystoupí v březnu 2020, koncem téhož roku se vrátí do Evropy a Velké Británie a turné ukončí v Severní Americe v roce 2021. "Po skončení turné se velmi těším na uzavření této kapitoly svého života. Rozloučím se s životem na cestách. Musím věnovat více času výchově svých dětí," prohlásil.

Hudební kritik Josef Vlček však podotýká, že s koncertováním Eltona Johna nemusí být definitivní konec. Jako příklad uvádí Phila Collinse, který se po letech vrací k veřejnému koncertování a 25. června vystoupí v pražské O2 areně.

V Praze vystoupil extravagantní Elton John poprvé ještě za hlubokého komunismu v roce 1984 v tehdejším Paláci kultury (nyní Kongresové centrum). Do české metropole ale přijel již v prosinci 1983 jako prezident a majitel anglického fotbalového klubu Watford.