Elton John se stal další celebritou, která kvůli Muskovi opustila twitter

Londýn - Britský hudebník Elton John se stal další celebritou, která oznámila, že opouští twitter poté, co sociální síť koupil miliardář Elon Musk. Zpěvák, který vystoupí příští rok v červnu na festivalu Glastonbury, svůj odchod zdůvodnil "změnou politiky" ohledně dezinformací, informovala BBC. Musk už dříve oznámil, že jeho prioritou je nemít na síti tak přísnou cenzuru. V listopadu například twitter přestal podnikat kroky proti účtům, které šíří dezinformace o covidu-19.

"Celý život jsem se snažil využívat hudbu k tomu, abych spojoval lidi. Teď mě mrzí, když vidím, jak jsou dezinformace používány k tomu, aby náš svět rozdělily," napsal známý zpěvák ve svém poslední tweetu zveřejněném v pátek odpoledne. "Rozhodl jsem se, že už nebudu používat twitter v reakci na jejich nedávnou změnu v politice, která umožní nekontrolované šíření dezinformací," dodal.

Elon Musk v reakci na oznámení Eltona Johna uvedl, že doufá, že se zpěvák na sociální síť vrátí. "Miluju vaší hudbu. Doufám, že se vrátíte. Existují nějaké konkrétní dezinformace, které vás znepokojují?" napsal.

Musk je nyní nejbohatším člověkem na světě. Firmu Twitter koupil v říjnu za 44 miliard dolarů a ve společnosti od té doby zahájil dramatické změny, včetně propuštění zhruba poloviny zaměstnanců a většiny vedení s cílem snížit náklady. Jak nedávno uvedl americký deník The New York Times, od nástupu Muska do vedení společnosti se podle průzkumu prudce zvýšil rozsah problematického obsahu a dříve zakázaných účtů na sociální síti.

Odchod z twitteru od té doby oznámil například herci Jim Carrey a Whoopi Goldbergová, supermodelka Gigi Hadidová či hudebník Jack White ze skupiny The White Stripes. Hadidová ve svém oznámení o odchodu označila twitter pod Muskovým vedením za "žumpu nenávisti a fanatismu".