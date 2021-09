Elton John ohlásil vydání nového alba, zrozeného z lockdownu

Londýn - Hvězda britského popu, zpěvák Elton John, dnes oznámil, že příští měsíc vydá nové album nazvané The Lockdown Sessions, které vzniklo během uzávěry vynucené pandemií covidu-19.

Album obsahuje 16 skladeb, včetně deseti nových písní, a vyjde 22. října. Na jeho vzniku se podílela řada dalších známých umělců, jako je zpěvačka Dua Lipa, hudební skupina Gorillaz, rapper Lil Nas X, zpěvačky Miley Cyrusová, Nicki Minaj, Stevie Nicksová a hudebník Stevie Wonder, napsala agentura AFP.

"Poslední věcí, kterou bych čekal během uzávěry, bylo udělat nové album Ale jak postupovala opatření proti pandemii, rodily se jednorázové projekty," vysvětloval hudebník. "Některé nahrávací relace se musely konat na dálku, přes Zoom, což jsem samozřejmě nikdy dřív nedělal," poznamenal interpret hitů Your Song a Candle in the Wind. Jiné nahrávání se zase odehrávalo za přísných pravidel, takže umělce oddělovaly skleněné panely. "Ale všechny kusy byly opravdu zajímavé a různorodé. Byly to úplně jiné věci, než kterými jsem známý. Donutilo mě to vyjít z pohodlné zóny na zcela nové území," popsal.

Čtyřiasedmdesátiletý zpěvák chystá na příští rok rozloučení s Evropou a Amerikou.

Elton John zahájil v roce 2018 své rozlučkové turné nazvané "Farewell Yellow Brick Road", pro které naplánoval více než 300 vystoupení během tří let po celém světě. Ale pandemie plány narušila, a tak na turné znovu vyrazí v květnu 2022 ve Frankfurtu. O šest měsíců později skončí v Los Angeles poté, co procestuje Evropu - se zastávkami zejména v Miláně, Paříží a Liverpoolu - a Severní Ameriku.