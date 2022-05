Elon Musk sdělil další termín uvedení „samořídícího“ vozu

Již za rok touto dobou, tedy v květnu roku 2023, by měla automobilka Tesla začít dodávat na trh blíže nespecifikovaný model se schopností plně autonomní jízdy. To znamená, že by řidič během jízdy vůbec nezasahoval do řízení a dokonce by ani nemusel být připraven na nějakou reakci v případě krizové situace.

Novinářům to sdělil šéf Tesly Elon Musk během své návštěvy v Brazílii.

Problém ovšem spočívá v tom, že podobný slib již Musk vyřkl v minulosti již několikrát. Poprvé v roce 2015 slíbil, že vozy s touto technologií budou dostupné v roce 2017. Poté zase řekl, že již do konce roku 2020 bude světové silnice brázdit milion takzvaných robotaxi s logem Tesly.

Faktem sice je, že již v současných modelech této americké značky je zabudována verze beta systém FSD (Full Self-Driving), která fakticky umožňuje pohyb vozu po běžných komunikacích bez potřeby řízení lidským řidičem. Ovšem, v praxi vykazuje stále značné množství chyb. Navíc si cestující v takovýchto Teslách často stěžují na občasné nelogické chování vozu.

Urychlené dokončení systému potřebuje Tesla zejména pro svůj nový model, který je již vyvíjen speciálně jako takzvané robotické taxi. V tomto směru má navíc řadu konkurentů. Včetně třeba značky Volkswagen, která v roce 2024 bude mít připravené autonomní vozidlo založené na modelu ID.Buzz. Dále než Tesla jsou v tomto směru také některé další technologické společnosti. Například Waymo nebo Cruise, které již ve svým prototypech přepravují cestující v určitých oblastech několika amerických měst.

Autonaelektřinu.cz