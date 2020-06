Elitní tenistky budou bavit v souboji týmů Plíškové a Kvitové

Praha - Koronavirová pauze na mezinárodní tenisové scéně přináší tuzemským fanouškům další možnost vidět v akci nejlepší české hráčky. V charitativní Tipsport Elite Trophy se proti sobě postaví týmy světové trojky Karolíny Plíškové a dvojnásobné vítězky Wimbledonu Petry Kvitové.

První ze čtyř klání se uskuteční od soboty do pondělí na antuce pražské Štvanice a poprvé se do hlediště dostane díky lístkům každý den až 250 diváků.

"My si to hlavně užijeme, protože tohle už si možná nikdy nezahrajeme," řekla ČTK světová dvanáctka Kvitová. "Zkusíme téhle možnosti využít a dobře si zahrát, abychom měly nějaké zápasy, kdyby se náhodou světová sezona rozjela. Ať prostě víme, jak na tom jsme a jsme v nějakém rytmu."

Hrající kapitánky na každý turnaj nominují čtveřici plus náhradnici. Karolína Plíšková může vybrat své dvojče Kristýnu, Karolínu Muchovou, Markétu Vondroušovou, Terezu Martincovou nebo Nikolu Bartůňkovou. Kvitová s Barborou Strýcovou už ve čtvrtek na Spartě probíraly, jak hráčky nasadit. "Taktizujeme. To je tajný," nechtěly ani naznačit, kdo a kdy bude hrát. Dalšími členkami týmu jsou s nimi Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Ruska Jekatěrina Alexandrovová a Linda Fruhvirtová.

"Nastoupí hráčky světové extratřídy, proto očekáváme kvalitní tenis na úrovni alespoň čtvrtfinále grandslamových turnajů," řekl promotér Tomáš Petera.

Hráčky budou podobně jako při mužském Laveru Cupu všechny na lavičce a navzájem si mohou radit a povzbuzovat se. "Pro diváky to bude fajn, Péťa bude radit mně nebo naopak. Bude to zpestření i dost zábavné," věří Strýcová. "Vzájemné povzbuzování a koučování by mohla být docela sranda," přitakala Muchová.

V každém turnaji se za den odehrají vždy tři dvouhry a jedna čtyřhra. Dvojice se v daném turnaji nesmějí opakovat. Začátky jsou naplánovány na poledne.

Druhé kolo bude od 29. června do 1. července v Prostějově a pak se akce vrátí na Štvanici, kde se bude hrát 11. až 13. července a 25. až 27. července.

Každý odehraný fiftýn bude oceněn padesáti korunami od organizátora, které následně zdvojnásobí Nadace Tipsport. Vítězný tým obdrží po celé sérii šek s částkou, kterou věnuje na charitativní využití podle vlastního uvážení.